Sen Vàng lên tiếng trước lời khai của Thùy Tiên

Hoa hậu Thùy Tiên tại tòa

Trước lời khai của hoa hậu Thùy Tiên rằng công ty quản lý là Sen Vàng hưởng lợi 30% từ các hợp đồng của cô, cư dân mạng xôn xao với nhiều nghi vấn. Trước sự ồn ào của mạng xã hội, Sen Vàng chính thức lên tiếng.

Theo đó, Sen Vàng khẳng định: "Tại tòa sơ thẩm ngày 19-11, lời khai của Thùy Tiên về việc công ty quản lý "hưởng 30%" gây nhầm lẫn Sen Vàng có liên quan lợi ích trong dự án kẹo Kera. Trên thực tế, đây là tỷ lệ chia lợi nhuận thương mại theo hợp đồng quản lý nghệ sĩ, không áp dụng cho sản phẩm do Thùy Tiên tự triển khai và không liên quan sản phẩm kẹo Kera. Ở phần tuyên án, HĐXX nêu rõ Sen Vàng không tham gia sản xuất, quảng bá, thương thảo và không hưởng bất kỳ khoản thu nào từ kẹo Kera".

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 19-11 vừa qua, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng" đối với bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Quốc tế năm 2021). Các đồng phạm lãnh mức án từ 2 đến 3 năm 3 tháng tù.

Tại phần tuyên án, HĐXX đã làm rõ nội dung liên quan lời khai của Thùy Tiên liên quan "giám đốc Dung" của Công ty CP Quảng cáo Thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng).

Đại diện Công ty Sen Vàng là một trong 28 cá nhân, tổ chức được tòa triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng không có mặt tại phiên tòa.

Cụ thể, dù là "đơn vị quản lý" của Thùy Tiên nhưng các cá nhân của Công ty Sen Vàng gồm bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng Giám đốc), ông Dương Đình Phan (Phó Tổng Giám đốc), bà Phạm Thị Việt Mỹ (Giám đốc phát triển kinh doanh) và bà Thái Trần Minh Tâm (nhân viên phòng kinh doanh) không trực tiếp tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan quy trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu hay công bố sản phẩm kẹo Kera.

Cơ quan điều tra cũng xác định nhóm này không đàm phán, trao đổi, hay chỉ đạo bất kỳ nội dung nào có liên quan đến việc Thùy Tiên quảng bá kẹo Kera. Việc Thùy Tiên nhận lời làm đại diện hình ảnh cho nhãn hàng là sự lựa chọn cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng.

Liên quan đến hành vi của các cá nhân, tổ chức sản xuất, mua bán hàng giả thực phẩm bổ sung kẹo Kera và các hành vi khác của những bị cáo trong vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi sản xuất hàng giả kẹo Kera, cùng các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc sản xuất các sản phẩm tương tự kẹo Kera và dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.

Theo kết quả điều tra, chỉ khi Thùy Tiên đề nghị Sen Vàng hỗ trợ ký hợp đồng dịch vụ với Công ty Chị Em Rọt để "hợp thức hóa" hoạt động quảng bá, bà Kim Dung mới chỉ đạo soạn thảo và giao ông Dương Đình Phan ký hợp đồng nhằm giữ hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến công ty. Công ty Sen Vàng và các cá nhân nêu trên không hưởng lợi gì từ việc sản xuất hay quảng bá kẹo Kera.

Từ những phân tích nà này, HĐXX đánh giá hành vi của nhóm lãnh đạo và nhân sự Sen Vàng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị cáo trong vụ án.

Nhận định của HĐXX giống với kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT hồi tháng 9-2025.

Sen Vàng lấy phí quản lý 30%

Hoa hậu Thùy Tiên sau khi nghe án phạt

Ngày 7-3, sau khi Thùy Tiên đề nghị Công ty Sen Vàng ký hợp thức Hợp đồng dịch vụ với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12/2024, hợp đồng đã được ký để giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên về mặt truyền thông, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Công ty Sen Vàng không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera từ việc ký hợp đồng trên cho Thùy Tiên. HĐXX nhận định hành vi của các cá nhân trong công ty Sen Vàng không có dấu hiệu đồng phạm với các bị cáo trong vụ án.

Hồi tháng 9, liên quan vụ án kẹo Kera của Thùy Tiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đưa nhận định các cá nhân của công ty Sen Vàng không trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt; không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt; việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng.

Điều này đồng nghĩa với việc con số 30% Thùy Tiên nhắc trước tòa hoàn toàn không liên quan gì đến Kera. HĐXX và Thùy Tiên chỉ trao đổi để làm rõ phần hợp đồng thương mại giữa công ty và Thùy Tiên trước khi xảy ra vụ Kera.

"Tỉ lệ 30% được Thùy Tiên nhắc đến, đây là cơ chế chia lợi nhuận thương mại trong hợp đồng quản lý nghệ sĩ mà Thùy Tiên ký với công ty trước đó. Cơ chế này được áp dụng rộng rãi trong ngành giải trí cho các hoạt động thương mại thông thường như hợp đồng quảng cáo, sự kiện hay đại diện hình ảnh. Vì vậy, việc Thùy Tiên nhắc đến tỉ lệ này trong phần xét hỏi không đồng nghĩa với việc Sen Vàng hưởng phần trăm từ dự án kẹo Kera" - phía Công ty Sen Vàng nhấn mạnh.