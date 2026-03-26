Pháp luật

Vụ “luật ngầm” tại Khu Công nghệ cao: Bản án cho nhóm bảo vệ

Hà Nguyễn - Ảnh: Trần Thái

(NLĐO) - Các bị cáo bị tuyên phạt từ 5 năm đến 6 năm 6 tháng tù, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Ngày 26-3, TAND TPHCM tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án bảo kê xe quá tải lưu thông giờ cấm vào Khu Công nghệ cao TPHCM. Đây là 12 người từng là nhân viên tại đội bảo vệ thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giang Sơn (49 tuổi, cựu đội trưởng) 6 năm 6 tháng tù; Hồ Tấn Đạt (43 tuổi, cựu đội phó) 6 năm tù; Đoàn Ngọc Thịnh (cựu tổ phó) 5 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thanh Bạch Hổ (40 tuổi, cựu đội phó) 5 năm tù. Tám bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 5 năm đến 5 năm 3 tháng tù cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ngoài hình phạt tù, HĐXX buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Biến quyền "nhắc nhở" thành công cụ trục lợi

Theo hồ sơ vụ án, đội bảo vệ Khu Công nghệ cao có nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự và nhắc nhở các xe vận tải trên 3,5 tấn không đi vào đường cấm trong khung giờ từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến tháng 5-2023, Nguyễn Giang Sơn đã chủ xướng, cùng các đồng phạm thiết lập một "đường dây" cho phép xe tải vào giờ cấm để nhận tiền từ các doanh nghiệp.

Vụ “luật ngầm” tại Khu Công nghệ cao: Bản án cho nhóm bảo vệ - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Thủ đoạn của các bị cáo rất tinh vi và có tổ chức. Danh sách các biển số xe đã đóng tiền được gửi vào nhóm Zalo chung của đội bảo vệ. Khi các xe này đi qua chốt trực, nhân viên bảo vệ chỉ cần kiểm tra biển số trong danh sách Zalo là cho phép lưu thông trái phép mà không yêu cầu quay đầu theo quy định.

Kết quả điều tra xác định, các bị cáo đã thu lợi bất chính tổng cộng hơn 1,5 tỉ đồng. Tiền hối lộ được chia theo thứ bậc: Sơn hưởng lợi nhiều nhất (400 triệu đồng), các đội phó và tổ trưởng nhận từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Các nhân viên bảo vệ cũng được chia từ 100.000 đến 300.000 đồng mỗi tháng.

Nhiều bị cáo còn tự ý nhận riêng tiền từ các doanh nghiệp vận tải để tiêu xài cá nhân mà không đưa vào quỹ chung của đội.

Doanh nghiệp và những "chi phí đen"

Tại cơ quan điều tra, đại diện nhiều doanh nghiệp vận tải như Công ty Trần Việt, Long Anh, Tracimexco... thừa nhận đã chuyển tiền cho đội bảo vệ để được lưu thông vào giờ cấm nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng. Các khoản tiền này thường được chuyển định kỳ hàng tháng hoặc theo quý, dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi đợt.

HĐXX nhận định dù các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo và có thành tích xuất sắc trước đó nhưng cần có mức án nghiêm khắc để răn đe chung cho xã hội.

Vụ 12 bảo vệ Khu Công nghệ cao "bảo kê" xe quá tải: Quan điểm của VKSND TPHCM

(NLĐO) – Cơ quan công tố ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ của một số bị cáo.

Vụ án "bán đường" tại Khu Công nghệ cao TPHCM: 12 bảo vệ hầu tòa

(NLĐO) - Theo nội dung truy tố, hàng trăm lượt xe tải nặng, vốn bị cấm từ 6 giờ đến 22 giờ, đã "tàng hình" nhờ nhóm bảo vệ Khu Công nghệ cao.

