Vụ 12 bảo vệ Khu Công nghệ cao "bảo kê" xe quá tải: Quan điểm của VKSND TPHCM

Ngày 25-3, đại diện VKSND TPHCM đã nêu quan điểm điểm xử lý đối với 12 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên đội bảo vệ thuộc Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM. Những bị cáo này bị TAND TPHCM xét xử sơ thẩm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt: Nguyễn Giang Sơn (49 tuổi, cựu đội trưởng), Hồ Tấn Đạt (43 tuổi, cựu đội phó), Đoàn Ngọc Thịnh (cựu tổ phó) cùng mức án 7-8 năm tù; Nguyễn Thanh Bạch Hổ (40 tuổi, cựu Đội phó) 5-6 năm tù; 8 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 5-7 năm tù.

Tất cả bị cáo đều bị truy tố theo khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù.

"Bán đường" cho xe tải nặng giá 1,5 tỉ đồng

Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng đầu năm 2020 đến tháng 5-2023, Nguyễn Giang Sơn với vai trò Đội trưởng đã thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp vận tải để cho xe tải trên 3,5 tấn lưu thông vào KCNC trong khung giờ cấm (từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày).

Các bị cáo tại toà

Các doanh nghiệp chung chi tiền hàng tháng cho Sơn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sơn bàn bạc với các đội phó và tổ trưởng để nắm danh sách các xe đã đóng tiền.

Bị cáo Đạt có nhiệm vụ gửi danh sách biển số xe vào nhóm Zalo chung của đội bảo vệ để các nhân viên trực chốt kiểm tra và cho xe đi qua mà không nhắc nhở hay xử lý.

Tổng số tiền mà Sơn đã nhận từ các doanh nghiệp là hơn 1,56 tỉ đồng. Trong đó, Sơn trực tiếp hưởng lợi 400 triệu đồng. Số tiền còn lại được Sơn chia cho các thành viên khác trong đội.

Cũng theo hồ sơ, đội bảo vệ Khu Công nghệ cao có nhiệm vụ nhắc nhở các xe quá tải không đi vào đường cấm và phối hợp với cơ quan chức năng (CSGT, Thanh tra giao thông) để xử lý. Các bị cáo đã lợi dụng quyền hạn được giao để thực hiện hành vi trái công vụ trong thời gian dài.

Tính đến nay, các bị cáo và gia đình đã tự nguyện nộp lại tổng cộng hơn 1,48 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.

Phiên toà dự kiến tuyên án vào ngày mai (26-3).