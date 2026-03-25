Vụ 12 bảo vệ Khu Công nghệ cao "bảo kê" xe quá tải: Quan điểm của VKSND TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ 12 bảo vệ Khu Công nghệ cao "bảo kê" xe quá tải: Quan điểm của VKSND TPHCM

Trần Thái

(NLĐO) – Cơ quan công tố ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ của một số bị cáo.

Ngày 25-3, đại diện VKSND TPHCM đã nêu quan điểm điểm xử lý đối với 12 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên đội bảo vệ thuộc Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM. Những bị cáo này bị TAND TPHCM xét xử sơ thẩm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt: Nguyễn Giang Sơn (49 tuổi, cựu đội trưởng), Hồ Tấn Đạt (43 tuổi, cựu đội phó), Đoàn Ngọc Thịnh (cựu tổ phó) cùng mức án 7-8 năm tù; Nguyễn Thanh Bạch Hổ (40 tuổi, cựu Đội phó) 5-6 năm tù; 8 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 5-7 năm tù. 

Tất cả bị cáo đều bị truy tố theo khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù.

"Bán đường" cho xe tải nặng giá 1,5 tỉ đồng

Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng đầu năm 2020 đến tháng 5-2023, Nguyễn Giang Sơn với vai trò Đội trưởng đã thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp vận tải để cho xe tải trên 3,5 tấn lưu thông vào KCNC trong khung giờ cấm (từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày).

Vụ 12 bảo vệ Khu Công nghệ cao "bảo kê" xe quá tải vào giờ cấm: Quan điểm của VKSND TPHCM - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Các doanh nghiệp chung chi tiền hàng tháng cho Sơn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sơn bàn bạc với các đội phó và tổ trưởng để nắm danh sách các xe đã đóng tiền.

Bị cáo Đạt có nhiệm vụ gửi danh sách biển số xe vào nhóm Zalo chung của đội bảo vệ để các nhân viên trực chốt kiểm tra và cho xe đi qua mà không nhắc nhở hay xử lý.

Tổng số tiền mà Sơn đã nhận từ các doanh nghiệp là hơn 1,56 tỉ đồng. Trong đó, Sơn trực tiếp hưởng lợi 400 triệu đồng. Số tiền còn lại được Sơn chia cho các thành viên khác trong đội. 

Cũng theo hồ sơ, đội bảo vệ Khu Công nghệ cao có nhiệm vụ nhắc nhở các xe quá tải không đi vào đường cấm và phối hợp với cơ quan chức năng (CSGT, Thanh tra giao thông) để xử lý. Các bị cáo đã lợi dụng quyền hạn được giao để thực hiện hành vi trái công vụ trong thời gian dài.

Tính đến nay, các bị cáo và gia đình đã tự nguyện nộp lại tổng cộng hơn 1,48 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.

Phiên toà dự kiến tuyên án vào ngày mai (26-3).

Người chồng đập phá taxi ở Bảo Lộc vì... mâu thuẫn với vợ

Người chồng đập phá taxi ở Bảo Lộc vì... mâu thuẫn với vợ

(NLĐO) - Do mâu thuẫn, vợ của T. đón taxi về nhà mẹ ruột thì T. đuổi theo, dùng gậy sắt đập phá xe taxi

Từ học sinh mê tin học "lạc lối" thành "ông chủ" mã độc đánh cắp dữ liệu máy tính toàn cầu

(NLĐO) - Điều bất ngờ khi người cầm đầu đường dây phát tán mã độc đánh cắp dữ liệu máy tính người dùng toàn cầu ở Thanh Hóa lại là một học sinh lớp 12.

Bắt nhóm 7 người "bay lắc" trong vườn tràm, lộ thêm vụ trộm táo tợn

(NLĐO) - Công an phường Gia Lộc (Tây Ninh) bắt quả tang 7 người sử dụng ma túy trong vườn tràm, qua đó làm rõ thêm một đối tượng trộm cắp tài sản

Khu Công nghệ cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo