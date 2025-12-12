HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Vụ ly hôn 10 năm chưa xử

Bài và ảnh: BẢO NGỌC

Vụ ly hôn "treo" suốt 10 năm mà không có quyết định tạm đình chỉ là chuyện hy hữu, có thể gây thiệt hại cho người liên quan

Gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng và báo chí, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (ngụ phường Bình Thạnh, TP HCM) bức xúc cho biết vụ ly hôn của bà đã kéo dài 10 năm nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Theo bà Ngọc Anh, ngày 9-3-2015, TAND quận Bình Thạnh (nay là TAND Khu vực 5 - TP HCM) thụ lý vụ án ly hôn giữa bà và ông H.N.T.T. Vụ ly hôn này dẫn đến tranh chấp xoay quanh khối tài sản chung được tạo dựng trong thời kỳ hôn nhân của bà và ông T., gồm nhiều bất động sản và hệ thống nha khoa trải dài từ miền Trung vào TP HCM.

Đáng chú ý, đến nay, sau 10 năm thụ lý, vụ án vẫn chưa được phía tòa án xét xử dứt điểm. Bà Ngọc Anh cho biết trong thời gian chờ tòa giải quyết, ông T. đã nắm giữ, kiểm soát toàn bộ lợi nhuận kinh doanh và lợi ích từ khối tài sản chung nêu trên. Doanh thu được cho là chuyển vào các tài khoản do ông T. chỉ định, khiến bà mất hoàn toàn quyền lợi đối với khối tài sản chung suốt 10 năm qua.

Sự việc càng thêm phức tạp khi năm 2024, phía ông T. - nguyên đơn - bất ngờ yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật với lý do "bị lừa dối". Bà Ngọc Anh cho rằng đây là động thái nhằm phủ nhận công sức đóng góp của bà trong khối tài sản chung có giá trị rất lớn này.

Vụ ly hôn 10 năm chưa xử - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh gửi đơn phản ánh, kêu cứu đến các cơ quan chức năng

Luật sư Trương Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP HCM, nhận định việc một vụ án ly hôn kéo dài tới 10 năm mà không có quyết định tạm đình chỉ là điều hy hữu, có dấu hiệu vi phạm tố tụng về thời hạn chuẩn bị xét xử. Theo điều 203 Bộ Luật Tố tụng dân sự, thời hạn chuẩn bị xét xử tối đa chỉ 6 tháng (kể cả gia hạn), nên sự chậm trễ này vi phạm nguyên tắc xét xử kịp thời.

Đối với tình tiết phát sinh - yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật, khoản 1 điều 366 Bộ Luật Tố tụng dân sự quy định thời hạn chuẩn bị xem xét chỉ 1 tháng. Do đó, tòa án lấy lý do có yêu cầu mới để "treo" vụ án đến nay là không thuyết phục.

Luật sư Trương Văn Tuấn nhìn nhận sự chậm trễ này có thể gây nhiều thiệt hại cho bị đơn, nhất là nguy cơ tẩu tán tài sản. Để bảo đảm quyền lợi công dân, ông cho rằng lãnh đạo tòa án cấp có thẩm quyền và cơ quan giám sát tư pháp cần khẩn trương kiểm tra hồ sơ, làm rõ lý do chậm trễ và chấn chỉnh nếu phát hiện vi phạm tố tụng.

Theo luật sư Trương Văn Tuấn, tòa án cần nhanh chóng giải quyết yêu cầu của các bên để tránh tình trạng đương sự lợi dụng kẽ hở tố tụng để trục lợi. Ông cũng đề xuất xem xét áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (nếu có yêu cầu) để phong tỏa, giám sát khối tài sản chung, bảo đảm nguyên trạng cho đến khi vụ án được xét xử và bản án có hiệu lực. 

Đại diện TAND Khu vực 5 - TP HCM giải thích do đương sự có nhiều yêu cầu mới, thay đổi và bổ sung liên tục nên tòa cần thêm thời gian xác minh, thu thập tài liệu và thẩm định lại tài sản.


