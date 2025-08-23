HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ mất tích bí ẩn ở Đà Nẵng: Gia đình tiếp tục "cầu cứu" sau 4 tháng không tin tức

Trần Thường

(NLĐO) – Nam thanh niên 20 tuổi ở TP Đà Nẵng mất tích một cách bí ẩn, gia đình cầu cứu chính quyền và cộng đồng mạng nhưng đã hơn 4 tháng mà không có tin tức.

Ngày 23-8, ông Đặng Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên - TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin trên địa bàn xã có một nam thanh niên mất tích đã hơn 4 tháng.

Theo thông tin từ gia đình cung cấp, trưa 7-4, trong lúc cả nhà đang dọn cơm thì em Phạm Ngọc Hà (SN 2005; trú đội 8, thôn Đông Yên, xã Duy Xuyên) vừa đi làm về. Hà bảo gia đình rằng mình đã ăn cơm rồi nên ngồi chơi.

Vụ mất tích bí ẩn ở Đà Nẵng: Gia đình tiếp tục "cầu cứu" sau 4 tháng không tin tức- Ảnh 1.

Vụ mất tích bí ẩn ở Đà Nẵng: Gia đình tiếp tục "cầu cứu" sau 4 tháng không tin tức- Ảnh 2.

Vụ mất tích bí ẩn ở Đà Nẵng: Gia đình tiếp tục "cầu cứu" sau 4 tháng không tin tức- Ảnh 3.

Hình ảnh em Hà do gia đình cung cấp, mong ai biết thông tin chia sẻ cùng gia đình

Vài phút sau, khi cả nhà vừa ăn cơm xong thì em Hà mất tích một cách rất khó hiểu. Xe máy vẫn để trong nhà, điện thoại không mang theo. Cả xóm, cả chỗ làm ở Hội An, cả camera quanh nhà đều không hề ghi nhận hình ảnh em Hà rời đi.

Theo người nhà, Hà dáng người ốm, cao khoảng 1,7 m, hôm rời nhà mặc áo thun trắng, quần tây đen.

Từ hôm Hà mất tích, gia đình em đi tìm khắp nơi, cầu cứu chính quyền địa phương và cộng đồng mạng, nhưng tất cả đều vô vọng. Đã hơn 4 tháng trôi qua mà vẫn không có tin tức chắc chắn nào về em Hà. Người nhà cho biết, em Hà làm nghề phụ bếp ở Hội An với mức lương không quá cao, bình thường tính tình em rất hiền lành.

Theo ông Đặng Hữu Phúc, khi tiếp nhận thông tin trình báo của người nhà, công an xã đã hỗ trợ gia đình tìm kiếm nhưng chưa phát hiện được thông tin gì liên quan.

Gia đình em Phạm Ngọc Hà mong ai thấy hay có thông tin gì liên quan vui lòng liên hệ vào SĐT 0773.953.702 (chị gái Hà) hoặc 0934.936.233 (mẹ em Hà).


Tin liên quan

Công an Đà Nẵng vừa phá sới bạc "khủng", tạm giữ 14 người

Công an Đà Nẵng vừa phá sới bạc "khủng", tạm giữ 14 người

(NLĐO) – Địa điểm đặt sới bạc nằm trên một khu vực đồi núi rộng lớn ở TP Đà Nẵng với địa hình phức tạp, được bố trí nhiều lớp cảnh giới nghiêm ngặt...

Đôi nam nữ ở Đà Nẵng bị 3 thanh niên khống chế lên ô tô chở đi, ép đưa 27 triệu đồng

(NLĐO) – Nhóm thanh niên ở TP Đà Nẵng khống chế một thanh niên và một thiếu nữ đưa lên xe ô tô, chở đi một đoạn đường dài rồi dùng vũ lực ép đưa tiền.

CLIP: Bát nháo hàng rong tại chợ đêm du lịch lớn nhất Đà Nẵng

(NLĐO) – Nạn buôn bán hàng rong tại chợ đêm Sơn Trà – khu chợ đêm du lịch lớn nhất Đà Nẵng đang diễn biến rất phức tạp, bất chấp nỗ lực của chính quyền.

Đà Nẵng Duy Xuyên Quảng Nam mất tích nam thanh niên mất tích 4 tháng Hội An
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo