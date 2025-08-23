Ngày 23-8, ông Đặng Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên - TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin trên địa bàn xã có một nam thanh niên mất tích đã hơn 4 tháng.

Theo thông tin từ gia đình cung cấp, trưa 7-4, trong lúc cả nhà đang dọn cơm thì em Phạm Ngọc Hà (SN 2005; trú đội 8, thôn Đông Yên, xã Duy Xuyên) vừa đi làm về. Hà bảo gia đình rằng mình đã ăn cơm rồi nên ngồi chơi.

Hình ảnh em Hà do gia đình cung cấp, mong ai biết thông tin chia sẻ cùng gia đình

Vài phút sau, khi cả nhà vừa ăn cơm xong thì em Hà mất tích một cách rất khó hiểu. Xe máy vẫn để trong nhà, điện thoại không mang theo. Cả xóm, cả chỗ làm ở Hội An, cả camera quanh nhà đều không hề ghi nhận hình ảnh em Hà rời đi.

Theo người nhà, Hà dáng người ốm, cao khoảng 1,7 m, hôm rời nhà mặc áo thun trắng, quần tây đen.

Từ hôm Hà mất tích, gia đình em đi tìm khắp nơi, cầu cứu chính quyền địa phương và cộng đồng mạng, nhưng tất cả đều vô vọng. Đã hơn 4 tháng trôi qua mà vẫn không có tin tức chắc chắn nào về em Hà. Người nhà cho biết, em Hà làm nghề phụ bếp ở Hội An với mức lương không quá cao, bình thường tính tình em rất hiền lành.

Theo ông Đặng Hữu Phúc, khi tiếp nhận thông tin trình báo của người nhà, công an xã đã hỗ trợ gia đình tìm kiếm nhưng chưa phát hiện được thông tin gì liên quan.

Gia đình em Phạm Ngọc Hà mong ai thấy hay có thông tin gì liên quan vui lòng liên hệ vào SĐT 0773.953.702 (chị gái Hà) hoặc 0934.936.233 (mẹ em Hà).



