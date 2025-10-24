HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ "mất trộm" kỳ lạ ở Quảng Trị: Thủ phạm là... chính chủ!

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trình báo mình bị trộm 63 triệu đồng, người đàn ông ở Quảng Trị khiến công an vào cuộc truy tìm và ngỡ ngàng khi biết sự thật phía sau

Vụ mất trộm 63 triệu đồng ở Quảng Trị: Thủ phạm bất ngờ là chính chủ - Ảnh 1.

Công an xã Bắc Trạch truy tìm phát hiện thấy số tiền mà ông Nguyễn Ngọc Tùy báo mất

Ngày 24-10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Công an xã Bắc Trạch vừa làm rõ sự việc một người dân trình báo bị mất trộm 63 triệu đồng tại xã Bắc Trạch.

Trước đó, Công an xã Bắc Trạch tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Ngọc Tùy (trú thôn 3, xã Bắc Trạch) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy cắp 63 triệu đồng tiền mặt.

Theo trình báo, đây là số tiền ông Tùy thu hộ tiền gốc và lãi của các hộ dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn thôn 3. Số tiền được ông cất giữ tại nhà, nhưng khi kiểm tra lại thì phát hiện biến mất, nghi bị trộm nên ông đã báo công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bắc Trạch phối hợp xác minh hiện trường, rà soát các dấu hiệu liên quan. Tuy nhiên, không phát hiện dấu hiệu cạy phá hay có người đột nhập. Lời khai của ông Tùy cũng bộc lộ nhiều mâu thuẫn.

Tiếp tục làm rõ, công an nhận thấy ông Tùy có biểu hiện tinh thần không ổn định. Sau nhiều lần trao đổi, ông Tùy thừa nhận mình đã "cất kỹ quá" và quên mất chỗ để tiền. Khi tìm mãi không thấy, ông nghĩ bị trộm nên mới đến công an trình báo.

Công an xã Bắc Trạch cho biết ông Tùy có vấn đề về sức khỏe nên vụ việc được xác định là trình báo nhầm, không có dấu hiệu cố ý báo tin giả. Hiện chính quyền địa phương đã khuyên nhủ, hướng dẫn gia đình ông cẩn trọng hơn trong quản lý tài sản và sức khỏe.

Quảng Trị Công an xã Bắc Trạch mất trộm 63 triệu trình báo nhầm vụ mất trộm hy hữu ở Quảng Trị
