Quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela: Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ âm thầm cài cắm 1 đội công tác

Xuân Mai

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump hầu như không để lộ dấu hiệu nào cho thấy ông đang lên kế hoạch bắt giữ tổng thống Venezuela trong một thời gian dài.

Theo đài CNN, trong khi Mỹ công khai tăng cường khí tài quân sự ở Caribe, điều động tàu chiến và các khí tài khác đến khu vực, một tiến trình khác lại diễn ra trong bí mật.

CIA cài cắm

Vào tháng 8, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã âm thầm cài cắm một đội công tác nhỏ bên trong Venezuela để theo dõi thói quen sinh hoạt, địa điểm và hoạt động đi lại của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. 

Điều này đã hỗ trợ đáng kể cho chiến dịch hôm 3-1 trong việc xác định vị trí chính xác của ông Maduro, bao gồm cả nơi ông ngủ.

Trước khi bắt Tổng thống Venezuela, ông Donald Trump giả vờ suốt thời gian dài - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump đăng tải lên mạng xã hội Truth Social hoạt động chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Venezuela. Ảnh: Tổng thống Donald Trump/Truth Social

Các nguồn tin cũng cho biết CIA có một nội gián hoạt động ngay trong chính phủ Venezuela để hỗ trợ theo dõi ông Maduro.

Lịch trình chi tiết và việc tiết lộ đội ngũ CIA hoạt động bên trong Venezuela suốt thời gian dài đã cho thấy một góc nhìn mới về chiến dịch gây áp lực của chính quyền ông Donald Trump trong vài tháng qua.

Trong kỳ nghỉ dài tại Nam Florida, ông Donald Trump hầu như không để lộ dấu hiệu nào cho thấy ông đang lên kế hoạch cho một trong những hành động quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Thay vào đó, ông vẫn duy trì nhịp sống thường nhật chơi golf ban ngày, ăn tối ở sân hiên Mar-a-Lago và tổ chức tiệc đêm giao thừa.

Vài giờ trước khi ra lệnh, Tổng thống Donald Trump đã họp với Phó Tổng thống JD Vance để thảo luận về cuộc không kích. Ông Donald Trump đã theo dõi toàn bộ vụ bắt giữ phức tạp này theo thời gian thực tại một căn phòng ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago cùng các tướng lĩnh quân đội.

Nhà Trắng đăng tải video về ông Maduro tại Mỹ (Nguồn: CNN)

Đánh giá từ phía Nga

Trong khi đó, ông Alexander Stepanov, chuyên gia quân sự Viện Luật và An ninh Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga nhận định Mỹ đã phá hủy gần như toàn bộ các sân bay của Venezuela, bao gồm cả những nơi đồn trú tiêm kích F-16, đồng thời làm tê liệt mọi hoạt động hậu cần đường biển và đường không khi thực hiện cuộc tấn công.

Theo ông Alexander Stepanov, hiện chưa có thông tin xác thực về số phận của các máy bay chiến đấu Su-30 tại Venezuela vốn được Nga cung cấp trước đó theo chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự. 

Theo ông Stepanov, lực lượng không quân Mỹ trước hết đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không nhiều tầng của Venezuela, sau đó các nhóm trực thăng chở quân đổ bộ đã tiến sâu vào thủ đô Caracas.

Trước khi bắt Tổng thống Venezuela, ông Donald Trump giả vờ suốt thời gian dài - Ảnh 2.

Máy bay quân sự của Mỹ đậu trên đường băng tại sân bay Jose Aponte de la Torre ở Ceiba, Puerto Rico hôm 3-1. Ảnh: AP

Trước khi bắt Tổng thống Venezuela, ông Donald Trump giả vờ suốt thời gian dài - Ảnh 3.

Ảnh vệ tinh Vantor từ trái sang phải cho thấy khu phố Fuerte Tiuna ở Caracas - Venezuela vào ngày 22-12-2025 và sau các cuộc tấn công của Mỹ vào ngày 3-1-2026. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS, ông cho biết: "Vì hệ thống phòng không đã bị vô hiệu hóa, đồng thời không phận quốc gia đang nằm dưới sự kiểm soát của Không quân Mỹ và các hệ thống trên tàu sân bay thuộc nhóm tác chiến, có cơ sở để tin rằng Washington đã thiết lập được quyền kiểm soát từ xa đối với toàn bộ Venezuela".

Chuyên gia này nhận định nhiều khả năng Mỹ đã đạt được các mục tiêu chính nhưng có thể sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch cục bộ nhằm bắt giữ các lãnh đạo quân sự và chính trị của quốc gia này.

Venezuela có tổng thống lâm thời

Venezuela có tổng thống lâm thời

(NLĐO) - Sau khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị Mỹ bắt giữ, quyền điều hành đất nước Nam Mỹ này đã chuyển giao cho Phó Tổng thống Delcy Rodríguez.

Những hình ảnh tại Venezuela sau đêm đột kích của Mỹ

(NLĐO) – Sau vụ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt đi sáng 3-1, thủ đô Caracas chìm trong căng thẳng.

Tổng thống Venezuela bị đưa đến Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chuẩn bị họp khẩn

(NLĐO) – Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về vụ Mỹ tấn công Venezuela, theo nguồn tin ngoại giao của CBS News.

    Thông báo