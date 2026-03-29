Vụ nam công nhân bị đâm tử vong trên đường về nhà trọ: Bắt nhóm đối tượng gây án

Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ nhóm nghi phạm liên quan vụ nam công nhân bị đâm tử vong tại giao lộ DA2 - N6 (khu phố 6, phường Thới Hòa).

Hiện trường vụ nam công nhân bị đồng nghiệp chặn đường tấn công dẫn đến tử vong. Ảnh: XĐ

Theo điều tra ban đầu, gần 22 giờ ngày 27-3, anh H.C.N. (22 tuổi, quê Cà Mau) chạy xe máy điện trên đường N6, phường Thới Hòa. Khi vừa qua cầu DA11, anh N. bất ngờ bị một nhóm người chặn đường, dùng hung khí tấn công.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh N. vừa tan ca và đang chạy xe về phòng trọ. Người cậu là ông H.V.Đ. (39 tuổi) chạy phía sau. Phát hiện cháu trai bị hành hung, ông Đ. chạy tới can ngăn nhưng trong lúc giằng co, anh N. bị đối phương đâm tử vong.

Sau khi gây án, các nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn về các tỉnh miền Tây. Qua công tác vận động của cơ quan công an, 3 nghi phạm đã ra đầu thú.

Bước đầu, công an xác định các nghi phạm tuổi đời còn rất trẻ, cùng quê và làm chung công ty với nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình làm việc, một đối tượng đã rủ nhóm bạn chặn đường đánh anh N. và dẫn đến án mạng.

Được biết, anh N. có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nạn nhân vừa từ Cà Mau lên TPHCM xin việc làm khoảng một tuần. Tại quê nhà, anh N. còn mẹ thường xuyên đau bệnh và một em gái.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai các nghi phạm, làm rõ vai trò của từng người, đồng thời mở rộng điều tra những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.