Quốc tế

Vụ nam sinh Hàn Quốc bị đánh chết ở Campuchia: Toàn bộ tiền trong tài khoản nạn nhân biến mất

Phương Linh

(NLĐO) - Bộ Nội vụ Campuchia ngày 15-10 đã công bố những diễn biến chính trong cuộc điều tra vụ công dân Hàn Quốc bị tra tấn tới tử vong tại nước này.

Theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak, cảnh sát phát hiện thi thể của anh Park Min-ho (22 tuổi) bên trong một chiếc xe ở làng Kompong Bay vào lúc 14 giờ ngày 8-8. Park nhập cảnh Campuchia vào ngày 17-7, được cho là có mục đích du học.

Khoảng 3 tuần trước ngày 8-8, Park nói với gia đình rằng mình đến Campuchia để tham gia một hội chợ việc làm - theo tờ Korea Times

Thông tin chính thức từ Campuchia

Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận Park tử vong do ngừng tim vì bị hành hung nghiêm trọng. Thi thể có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng, cho thấy nạn nhân bị bạo hành trong thời gian dài.

Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc được cho là có liên quan tới vụ án, tên Li Zhimeng (35 tuổi) và Su Renxi (43 tuổi). Nghi phạm thứ ba, Ba Jia, vẫn đang lẩn trốn.

Bộ Nội vụ Campuchia nhấn mạnh gia đình anh Park hay Đại sứ quán Hàn Quốc không nộp báo cáo mất tích chính thức nào trước khi phát hiện ra vụ việc, trái ngược với truyền thông đưa tin trước đó rằng gia đình Park muốn hỗ trợ ngoại giao.

Campuchia công bố thông tin vụ nam sinh Hàn Quốc bị đánh tới chết - Ảnh 1.

Những nghi phạm liên quan tới vụ nam sinh Hàn Quốc bị tra tấn tới chết ở Campuchia. Ảnh: Yonhap News

Sau khi phát hiện thi thể Park, cảnh sát đã lần tới một biệt thự ở xã Boeng Tuk, nơi các nghi giam giữ anh. Cảnh sát đột kích khu nhà và phát hiện những bằng chứng liên quan tới lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp. 

Nghi phạm quản lý khu nhà tên Li Shao Xin (20 tuổi) đã bị bắt giữ, trong khi một nghi phạm khác tên Hao trốn thoát. Giới chức đã thu giữ thiết bị điện tử, hồ sơ tài chính và thiết bị liên lạc được sử dụng cho các hoạt động lừa đảo.

Các nghi phạm bị buộc tội “giết người và lừa đảo qua mạng” theo Bộ luật Hình sự Campuchia, và vụ án đã được chuyển tới Tòa án tỉnh Kampot để tiến hành tố tụng. Bộ Nội vụ Campuchia đang phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc để đảm bảo điều tra toàn diện và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Lần theo tài khoản rỗng

Trước đó, hôm 14-10, Sở Cảnh sát tỉnh Gyeongbuk thông báo đang điều tra dòng tiền và các cá nhân liên quan đến vụ hàng chục triệu won trong tài khoản của Park “bốc hơi”. Giới chức nghi ngờ số tiền bị một tổ chức tội phạm tài khoản ngân hàng trong nước rút ra và đang truy tìm nguồn gốc dựa trên hồ sơ chuyển khoản.

Số tiền bị rút dưới 100 triệu won. Cảnh sát tin rằng có ít nhất 3 cá nhân liên quan.

“Mặc dù chúng tôi chưa thể xác định chính xác số tiền bị rút, có thể số tiền này đã trải qua nhiều giai đoạn rửa tiền. Chúng tôi đang theo dõi đường dây phân phối để xác định nguồn tiền” - một cảnh sát nói.

Hàn Quốc đang dậy sóng trước thông tin nam sinh 22 tuổi tử vong tại Campuchia. Giới chức cho rằng anh đã bị dụ dỗ bởi lời mời làm việc tại Campuchia, sau đó bị giam giữ và đánh tới chết. 

Vụ việc này là một trong số ngày càng nhiều vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc tại Campuchia. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính tới tháng 8, có 330 vụ công dân Hàn Quốc bị giam giữ trái phép tại Campuchia, tăng đáng kể so với 220 vụ năm 2022 và 17 vụ năm 2023.

