Quốc tế

Mỹ truy tố ông chủ “tập đoàn lừa đảo xuyên quốc gia” ở Campuchia

Hải Hưng

(NLĐO) - Bộ Tài chính Mỹ cho biết riêng trong năm 2024, người Mỹ đã thiệt hại ít nhất 10 tỉ USD do các vụ lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á.

Các công tố viên liên bang Mỹ vừa truy tố Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding ở Campuchia Chen Zhi trong một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn,

Theo AP, Chủ tịch Prince Holding cùng đồng phạm bị cáo buộc đã hối lộ quan chức nước ngoài, tổ chức cờ bạc trực tuyến, sử dụng lao động cưỡng bức để dụ dỗ nhà đầu tư … sau đó dùng tiền chiếm đoạt mua du thuyền, máy bay riêng và cả tranh Picasso.

Một quan chức thuộc Bộ Tư pháp Mỹ hôm 14-10 cho biết Chen, 38 tuổi, là "kẻ chủ mưu đứng sau đế chế tội phạm mạng khổng lồ". Trong khi đó, công tố viên Joseph Nocella gọi đây là "một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất lịch sử".

Có thời điểm, Chủ tịch Prince Holding khoe rằng "mô hình kinh doanh" của mình mang lại lợi nhuận tới 30 triệu USD mỗi ngày.

Mỹ truy tố ông chủ “tập đoàn lừa đảo xuyên quốc gia” ở Campuchia - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding ở Campuchia Chen Zhi. Ảnh: whoischenzhi.info

Theo cáo trạng, Tập đoàn Prince Holding đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp tại Campuchia, nơi nhiều người lao động nhập cư bị cưỡng ép thực hiện các vụ lừa đảo qua mạng.

Họ bị đánh đập, giam giữ sau khi bị lừa đến làm việc với lời hứa "việc nhẹ lương cao". Một số hình ảnh trong cáo trạng cho thấy công nhân bị thương tích nặng, tay bị trói, thậm chí bị đánh "tới khi gần chết", theo AP.

Tổ chức này điều hành các trung tâm cuộc gọi tự động, điều khiển hàng chục ngàn tài khoản giả mạo trên mạng xã hội để lừa người dùng đầu tư tiền ảo. Số tiền chiếm đoạt bất hợp pháp sau đó được rửa thông qua các công ty bình phong, đầu tư vào bất động sản, du lịch và mua sắm xa xỉ phẩm.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết cơ quan này đã tịch thu khoảng 127.271 bitcoin, tương đương 14,2 tỉ USD.

Đây là vụ truy tố quy mô lớn nhất mà Mỹ từng tiến hành đối với các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á. Ông Chen, còn được biết đến với biệt danh "Vincent", hiện vẫn đang lẩn trốn. Nếu bị kết án, ông có thể phải đối mặt với 40 năm tù.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết riêng trong năm 2024, người Mỹ đã thiệt hại ít nhất 10 tỉ USD do các vụ lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á, tăng 66% so với năm 2023. Tập đoàn Prince Holding được mô tả là "thế lực thống trị" trong lĩnh vực này. Giới chức Trung Quốc cũng điều tra Prince Holding từ năm 2020.

lừa đảo truy tố Campuchia Mỹ Prince Holding
