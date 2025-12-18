Vụ nam sinh lớp 12 nghi bị bắt cóc đưa sang Campuchia: Thông tin mới từ Công an tỉnh Đồng Tháp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Vụ nam sinh lớp 12 nghi bị bắt cóc đưa sang Campuchia: Thông tin mới từ Công an tỉnh Đồng Tháp

Trọng Tín

(NLĐO) - Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành xác minh, giải cứu nạn nhân nghi bị bắt cóc đưa sang Campuchia (nếu có)

Sáng 18-12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra tin báo bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Nạn nhân trong tin báo bị bắt cóc là em Trần Dư H. (SN 2008; học sinh Trường THPT Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Vụ nam sinh lớp 12 bị nghi bắt cóc đưa sang Campuchia: Thông tin mới từ Đồng Tháp - Ảnh 1.

Hình ảnh nam sinh gọi về cho mẹ của mình báo bị bắt cóc. Ảnh cắt ra từ clip

Trước đó, vào ngày 30-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận trình báo của bà Hồ Cẩm D. (SN 1961; ngụ khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh) về việc con trai bà là H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi 106 triệu đồng tiền chuộc.

Bà D. cho biết thời gian gần đây, H. đang buồn chuyện gia đình nên muốn tìm việc làm. Trưa 29-11, một chiếc ô tô không rõ biển kiểm soát đến nhà chở H. đi.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, bà D. nhận được thông tin H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia và yêu cầu gia đình chuyển 106 triệu đồng để chuộc H. về.

Bà D. cũng cung cấp một đoạn clip về việc H. dùng tài khoản Zalo của mình gọi về thông báo gia đình sẽ ở Campuchia làm việc, nhờ gia đình liên hệ nhà trường bảo lưu kết quả học tập, sau 1 năm thì H. sẽ trở về tiếp tục học.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng phối hợp Bộ đội Biên phòng các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh và liên lạc với Văn phòng Đại diện Bộ Công an tại Campuchia tiến hành xác minh, điều tra.

Qua các thông tin, tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận định chưa có cơ sở chứng minh việc "bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi tiền chuộc" như thông tin của gia đình bà D. cung cấp, cũng như báo cáo vụ việc của Trường THPT Thiên Hộ Dương gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.

Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp gia đình bà D. xác định địa chỉ cụ thể của em H. để phối hợp các lực lượng có liên quan tiến hành xác minh, giải cứu nạn nhân (nếu có).

Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị các ngành, đoàn thể và chính quyền các xã, phường tích cực thông tin tuyên truyền đến người dân chấp hành nghiêm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đồng thời, không tương tác, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội về vụ việc em H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi tiền chuộc cho đến khi có kết quả xác minh, điều tra chính thức của lực lượng chức năng, góp phần ổn định tình hình dư luận xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Hoàn cảnh đáng thương của nam sinh lớp 12 nghi bị bắt cóc đưa qua Campuchia

Hoàn cảnh đáng thương của nam sinh lớp 12 nghi bị bắt cóc đưa qua Campuchia

(NLĐO) – Cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Tháp đang vào xác minh, điều tra vụ nam sinh lớp 12 ở phường Cao Lãnh nghi bị bắt cóc đưa qua Campuchia

Nam sinh Đồng Tháp nghi bị bắt cóc sang Campuchia đòi tiền chuộc

Bầu trời TPHCM trong lớp sương mù dày đặc; Chuỗi bánh mì Hồng Vân thanh lý đồ đạc sau khi 129 người ngộ độc; Châu Âu giương "ô an ninh" cho Ukraine…

Báo cáo khẩn vụ nam sinh lớp 12 nghi bị bắt cóc đưa qua Campuchia

(NLĐO) – Do thuộc diện hộ nghèo nên gia đình nam sinh lớp 12 nghi bị bắt cóc đưa qua khu tự trị ở Campuchia đã không chuẩn bị đủ tiền chuộc con

chiếm đoạt tài sản phòng cảnh sát hình sự tỉnh Đồng Tháp Bộ đội biên phòng công an tỉnh Campuchia Bộ Công an xử phạt vi phạm hành chính bắt cóc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo