Bạn đọc

Vụ nam sinh nghi bị bắt cóc đưa qua Campuchia: Người mẹ kể lại vụ việc

Tin - ảnh: Tâm Minh

(NLĐO) – Mẹ của nam sinh nghi bị bắt cóc đưa qua Campuchia bị bệnh tim nhưng vẫn ráng đi cắt lục bình để kiếm tiền lo cho con đi học.

Chiều tối 17-12, liên quan vụ nam sinh nghi bị bắt cóc đưa qua Campuchia, chúng tôi có cuộc gặp trực tiếp bà với H.C.D (mẹ của T.D.H, nam sinh sinh lớp 12 của Trường Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) khi bà vừa trở về nhà.

Vụ nam sinh nghi bị bắt cóc đưa qua Campuchia: Nước mắt người mẹ nghèo, bệnh tật - Ảnh 1.

Bà D. kể lại sự việc trong đau đớn

Vụ nam sinh nghi bị bắt cóc đưa qua Campuchia: Nước mắt người mẹ nghèo, bệnh tật - Ảnh 3.

Ngôi nhà nam sinh đang sinh sống

Khuôn mặt bà D. hốc hác vì bị bệnh tim nặng, thỉnh thoảng bà bị ngất do thời tiết nắng nóng. Những ngày qua, bà D. trải qua chuỗi ngày đau buồn vì đứa con do mình đứt ruột đẻ ra vẫn chưa rõ tung tích.

Bà D. kể lại rằng mấy tháng trước, H. đi học thường được bà đưa rước nhưng do thời gian gần đây bà bị bệnh tim nặng nên H. tự đến trường.

Ngày 29-11, không thấy con về nhà nên bà D. sốt ruột, liền điện thoại 3 cuộc nhưng không thấy H. trả lời.

Bất chợt, H. gọi lại nói là lên xe, bị người ta đưa chai nước uống rồi không biết gì nữa, sau đó được đưa đến một nơi xa lạ. Người ta đòi 106 triệu đồng tiền chuộc và gia hạn trong 3 ngày. Nói xong, H. tắt máy.

Tuần trước, H. gọi về nói: "Mẹ ơi, không có tiền chuộc nên con bị bán qua nơi khác nữa rồi. Giấy tờ bị chủ lấy hết".

Bà D. vội đi trình báo cơ quan chức năng về vụ việc. Tới nay, bà không có cách nào để liên lạc với H.

"Tôi đi cắt lục bình bán để kiếm tiền sống qua ngày và lo cho H. đi học. Gạo không đủ ăn thì lấy tiền đâu mà chuộc con về. Anh lớn của H. bị bệnh, chị thứ 3 cũng bị bệnh tim, anh thứ 4 thì bị tâm thần. Giờ nó bị vậy sao tôi sống nổi" – bà D. nói trong đau đớn.

Liên qua vụ việc, ngày 17-12, lực lượng chức năng ở phường Cao Lãnh và tỉnh Đồng Tháp đã có buổi làm việc với bà D.

Tin liên quan

Nam sinh Đồng Tháp nghi bị bắt cóc sang Campuchia đòi tiền chuộc

Nam sinh Đồng Tháp nghi bị bắt cóc sang Campuchia đòi tiền chuộc

Bầu trời TPHCM trong lớp sương mù dày đặc; Chuỗi bánh mì Hồng Vân thanh lý đồ đạc sau khi 129 người ngộ độc; Châu Âu giương "ô an ninh" cho Ukraine…

Báo cáo khẩn vụ nam sinh lớp 12 nghi bị bắt cóc đưa qua Campuchia

(NLĐO) – Do thuộc diện hộ nghèo nên gia đình nam sinh lớp 12 nghi bị bắt cóc đưa qua khu tự trị ở Campuchia đã không chuẩn bị đủ tiền chuộc con

Nghi vấn "bắt cóc" trẻ em ở Cà Mau: Sự thật đằng sau vụ việc gây hoang mang

(NLĐO) – Người đàn ông 46 tuổi từ TPHCM xuống Cà Mau thuê phòng trọ rồi đến nhà rủ bé trai quen qua mạng xã hội đi chơi thì bị gia đình trình báo công an

