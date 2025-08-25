Vụ nghi phóng hỏa đốt vợ con trong phòng trọ: Người chồng đã tử vong

Ngày 25-8, anh Nguyễn Thanh T. (29 tuổi; ngụ TP HCM) cho biết anh rể của anh là Cao Trần Kim Đ. (37 tuổi; ngụ tỉnh Tây Ninh) - nghi can trong vụ tạt xăng vào phòng trọ đốt vợ và 2 con - đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Hai cháu bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP HCM

Công an tỉnh Tây Ninh đã đến bệnh viện để phối hợp khám nghiệm tử thi trước khi gia đình làm thủ tục đưa thi thể anh Đ. về quê. Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), bệnh nhân Đ. tử vong vào rạng sáng 25-8.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khi còn chung sống, anh Đ. và vợ là chị Nguyễn Thị H. (33 tuổi; công nhân) phát sinh nhiều mâu thuẫn do nợ nần. Đến giữa tháng 5 vừa qua, chị H. nộp đơn ly hôn lên tòa án và đưa 2 con đến xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh thuê phòng trọ ở riêng.

Trong thời gian này, Đ. nhiều lần nhắn tin, gọi điện năn nỉ vợ quay về nhưng không được nên nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 17-8, Đ. mua 5 lít xăng và mang đến phòng trọ nơi vợ con đang thuê ở rồi tưới xăng lên người họ cùng đồ đạc xung quanh, sau đó châm lửa đốt.

Người dân địa phương phá cửa, phát hiện cả gia đình bị bỏng nặng và bất tỉnh nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Bé Cao Nguyễn Bảo L.(5 tuổi) và Cao Nguyễn Quỳnh G.(13 tuổi) được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM; còn chị H. và Đ. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM, bé L. bị bỏng 70%-75% cơ thể, bé G. bị bỏng 45%-50% cơ thể, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trong khi đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết chị H. bị bỏng 74% cơ thể, đang chờ ghép da từ người em; Đ. bị bỏng 77%, hiện đã tử vong.