Vụ nghi phóng hỏa đốt vợ con trong phòng trọ: Người chồng đã tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Vụ nghi phóng hỏa đốt vợ con trong phòng trọ: Người chồng đã tử vong

Hải Đường

(NLĐO) - Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp bệnh viện khám nghiệm tử thi người đàn ông nghi phóng hỏa đốt vợ và 2 con trong phòng trọ ở xã Đức Hòa.

Ngày 25-8, anh Nguyễn Thanh T. (29 tuổi; ngụ TP HCM) cho biết anh rể của anh là Cao Trần Kim Đ. (37 tuổi; ngụ tỉnh Tây Ninh) - nghi can trong vụ tạt xăng vào phòng trọ đốt vợ và 2 con - đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Vụ phóng hỏa đốt vợ con: Chồng đã tử vong tại Bệnh viện Tây Ninh - Ảnh 1.

Hai cháu bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP HCM

Công an tỉnh Tây Ninh đã đến bệnh viện để phối hợp khám nghiệm tử thi trước khi gia đình làm thủ tục đưa thi thể anh Đ. về quê. Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), bệnh nhân Đ. tử vong vào rạng sáng 25-8.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khi còn chung sống, anh Đ. và vợ là chị Nguyễn Thị H. (33 tuổi; công nhân) phát sinh nhiều mâu thuẫn do nợ nần. Đến giữa tháng 5 vừa qua, chị H. nộp đơn ly hôn lên tòa án và đưa 2 con đến xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh thuê phòng trọ ở riêng.

Trong thời gian này, Đ. nhiều lần nhắn tin, gọi điện năn nỉ vợ quay về nhưng không được nên nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 17-8, Đ. mua 5 lít xăng và mang đến phòng trọ nơi vợ con đang thuê ở rồi tưới xăng lên người họ cùng đồ đạc xung quanh, sau đó châm lửa đốt.

Người dân địa phương phá cửa, phát hiện cả gia đình bị bỏng nặng và bất tỉnh nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Bé Cao Nguyễn Bảo L.(5 tuổi) và Cao Nguyễn Quỳnh G.(13 tuổi) được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM; còn chị H. và Đ. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM, bé L. bị bỏng 70%-75% cơ thể, bé G. bị bỏng 45%-50% cơ thể, hiện đã qua cơn nguy kịch. 

Trong khi đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết chị H. bị bỏng 74% cơ thể, đang chờ ghép da từ người em; Đ. bị bỏng 77%, hiện đã tử vong.

Tin liên quan

Người đàn ông nghi phóng hỏa, mắc kẹt trong căn nhà cháy

Người đàn ông nghi phóng hỏa, mắc kẹt trong căn nhà cháy

(NLĐO)- Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời dập tắt đám cháy, cứu người đàn ông nghi phóng hỏa đốt nhà rồi mắc kẹt bên trong

Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông phóng hỏa đốt máy xúc trả thù

(NLĐO)- Do mâu thuẫn với người cùng xã, trong đêm, Vũ Văn Năm đã phóng hoả đốt máy xúc để trả thù.

Hai người bị lửa thiêu trong đêm, nghi ghen tuông dẫn đến phóng hỏa

(NLĐO) - Sống với nhau hơn 10 năm nhưng không đăng ký kết hôn, 2 người ở Lâm Đồng kết thúc bằng bi kịch trong biển lửa nghi do ghen tuông

công an tỉnh tỉnh Tây Ninh Bệnh viện Nhi đồng Bệnh viện Chợ Rẫy phóng hỏa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo