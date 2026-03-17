Vụ nhà dân chênh vênh bên mép vực ở Đồng Nai: Chủ đầu tư nói rất đau xót và cam kết khắc phục

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ nhà dân chênh vênh bên mép vực ở Đồng Nai: Chủ đầu tư nói rất đau xót và cam kết khắc phục

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Chủ đầu tư thừa nhận thiếu sót, xin lỗi các hộ dân cheo leo bên mép vực và cam kết tập trung khắc phục để đảm bảo quyền lợi của người dân

Làm việc với 8 hộ dân cheo leo bên mép vực đường ĐT753 vào sáng 17-3, ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (BQLDA), thay mặt chủ đầu tư đã thông báo những thiếu sót của đơn vị cũng như trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công trong vụ hạ cốt nền khiến nhà dân nằm cheo leo phải di dời.

Ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ tập trung khắc phục đảm bảo quyền lợi người dân 

Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (bên trái) và ông Lê Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi (bên phải) chủ trì cuộc họp và thông tin phương án hỗ trợ, đền bù cho các hộ dân cheo leo bên mép vực

Trước tiên, ông Toàn nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi người dân vì những bất tiện phát sinh và cho biết dự án nâng cấp, mở rộng ĐT753 là công trình trọng điểm, để kết nối khu vực với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để xảy ra những thiếu sót trên, lãnh đạo BQLDA cho hay là do tư vấn giám sát và thi công đã thi công thiếu trách nhiệm, gây ảnh ảnh hưởng đến người dân; do áp lực đẩy nhanh tiến độ nên thi công chưa phù hợp thực tế, ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống người dân. Bên cạnh đó, chủ đầu tư là nơi quản lý, giữ tiền đầu tư để thuê nên cũng có trách nhiệm.

Theo ông Toàn, sự việc xảy ra làm đảo lộn cuộc sống người dân. Ông cam kết sẽ tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo quyền lợi người dân.

Lãnh đạo Ban cam kết huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ các hộ dân di dời, ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Phú đẩy nhanh chi trả bồi thường theo quy định.

- Ảnh 2.

Nỗi lo lắng hiện rõ khuôn mặt các hộ dân chênh vênh bên mép vực. Các hộ dân chỉ yêu cầu các cơ quan chức năng hứa thì phải làm và khắc phục hậu quả, đảm bảo cho người dân ổn định cuộc sống

- Ảnh 3.

Nhà dân nằm cheo leo trên đường ĐT 753

Tại cuộc gặp, nhiều hộ dân đề nghị sớm áp giá đền bù để ổn định chỗ ở. Một số ý kiến mong muốn được hạ cốt nền, tiếp tục xây dựng nhà gần tuyến đường.

Ông Lê Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, cho biết địa phương đang phối hợp các sở ngành đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Riêng đề xuất hạ cốt nền và xây dựng trên đất nông nghiệp, xã đang chờ ý kiến chuyên môn sẽ thông tin khi có kết luận. 

Tin liên quan

Nhà dân cheo leo bên mép vực: Sáng mai 17-3, Đồng Nai công khai một số hạn chế

Nhà dân cheo leo bên mép vực: Sáng mai 17-3, Đồng Nai công khai một số hạn chế

(NLĐO)-9 giờ sáng 17-3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ gặp các hộ dân để thông tin về một số hạn chế khiến nhà dân cheo leo bên mép vực

Vụ nhà dân cheo leo bên mép vực: Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư xin lỗi dân công khai

(NLĐO) - UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư xin lỗi dân công khai và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vụ hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo

Vụ nhà dân cheo leo bên mép vực: Công an Đồng Nai vào cuộc điều tra

(NLĐO)-Công an Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ thi công dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT753 khiến 8 nhà dân cheo leo bên mép vực

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo