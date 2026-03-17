Vụ nhà dân chênh vênh bên mép vực ở Đồng Nai: Chủ đầu tư nói rất đau xót và cam kết khắc phục

Làm việc với 8 hộ dân cheo leo bên mép vực đường ĐT753 vào sáng 17-3, ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (BQLDA), thay mặt chủ đầu tư đã thông báo những thiếu sót của đơn vị cũng như trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công trong vụ hạ cốt nền khiến nhà dân nằm cheo leo phải di dời.

Ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ tập trung khắc phục đảm bảo quyền lợi người dân

Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (bên trái) và ông Lê Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi (bên phải) chủ trì cuộc họp và thông tin phương án hỗ trợ, đền bù cho các hộ dân cheo leo bên mép vực

Trước tiên, ông Toàn nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi người dân vì những bất tiện phát sinh và cho biết dự án nâng cấp, mở rộng ĐT753 là công trình trọng điểm, để kết nối khu vực với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để xảy ra những thiếu sót trên, lãnh đạo BQLDA cho hay là do tư vấn giám sát và thi công đã thi công thiếu trách nhiệm, gây ảnh ảnh hưởng đến người dân; do áp lực đẩy nhanh tiến độ nên thi công chưa phù hợp thực tế, ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống người dân. Bên cạnh đó, chủ đầu tư là nơi quản lý, giữ tiền đầu tư để thuê nên cũng có trách nhiệm.

Theo ông Toàn, sự việc xảy ra làm đảo lộn cuộc sống người dân. Ông cam kết sẽ tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo quyền lợi người dân.

Lãnh đạo Ban cam kết huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ các hộ dân di dời, ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Phú đẩy nhanh chi trả bồi thường theo quy định.

Nỗi lo lắng hiện rõ khuôn mặt các hộ dân chênh vênh bên mép vực. Các hộ dân chỉ yêu cầu các cơ quan chức năng hứa thì phải làm và khắc phục hậu quả, đảm bảo cho người dân ổn định cuộc sống

Nhà dân nằm cheo leo trên đường ĐT 753

Tại cuộc gặp, nhiều hộ dân đề nghị sớm áp giá đền bù để ổn định chỗ ở. Một số ý kiến mong muốn được hạ cốt nền, tiếp tục xây dựng nhà gần tuyến đường.

Ông Lê Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, cho biết địa phương đang phối hợp các sở ngành đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Riêng đề xuất hạ cốt nền và xây dựng trên đất nông nghiệp, xã đang chờ ý kiến chuyên môn sẽ thông tin khi có kết luận.