Vụ Nhà hàng Gallery: Bí ẩn mật mã "Green jacket 17" và "Combo hải sản lớn"

Ngày 5-1, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Kim Tae Hyung (SN 1975), Cha Jin Young (SN 1977), Lee Hyun Jun (SN 1998, cùng quốc tịch Hàn Quốc) và 3 bị cáo mang quốc tịch Việt Nam về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới mại dâm và Đưa hối lộ.



Cho nhân viên bán dâm để tăng doanh thu nhà hàng

Theo nội dung vụ án, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 19-7-2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Bến Nghé (quận 1 cũ, TP HCM) tiến hành kiểm tra khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Kim Ki T. (quốc tịch Hàn Quốc) và Lê Thị Thùy D. đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại phòng khác, Lim Jung B. (quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Duyên H. cũng đang thực hiện hành vi tương tự. Các đối tượng sau đó được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Các bị cáo tại toà

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Kim Tae Hyung, Cha Jin Young, Lee Hyun Jun, Nguyễn Thị Ngọc Loan (SN 1989; quê Long An) và Lê Tấn Thanh (SN 1981; quê TPHCM).

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận, khoảng tháng 11-2022, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young góp vốn mở Nhà hàng Gallery, trên đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Để tăng doanh thu, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young chủ trương cho phép các nữ nhân viên của nhà hàng đi bán dâm cho khách có quốc tịch Hàn Quốc. Việc này được giao cho Nguyễn Thị Ngọc Loan và Lee Hyun Jun – quản lý nhà hàng, trực tiếp điều phối.

Các bị cáo thống nhất quy ước tiền mua dâm của khách được ghi trong hóa đơn dưới tên "Green jacket 17" với giá 3,8 triệu đồng/người/đêm; tiền thuê khách sạn được hợp thức hóa thành "Combo hải sản lớn" với giá 1 triệu đồng/phòng.

"Lo lót" nhằm tránh kiểm tra

Trong quá trình Nhà hàng Gallery kinh doanh, Bùi Thị Phương Dung (SN 1986; quê Hải Phòng) và Bùi Duy Hà (SN 1984; quê Tiền Giang) biết Kim Tae Hyung và Cha Jin Young sợ nhà hàng bị đình chỉ do chưa có đầy đủ giấy phép, đang tìm người có khả năng đưa tiền hối lộ các cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước có chức năng kiểm tra nhà hàng để không bị kiểm tra và đình chỉ hoạt động. Dung, Hà đưa ra những thông tin, hứa hẹn sẽ liên hệ với lực lượng chức năng giúp cho Nhà hàng Gallery không bị kiểm tra và đình chỉ hoạt động.

Do tin tưởng nên Kim Tae Hyung và Cha Jin Young đã đưa cho Dung tổng số tiền 840 triệu đồng, sau đó Dung đưa cho Hà 441 triệu đồng và trả công 30 triệu đồng để Hà đưa tiền hối lộ cho các cán bộ nhà nước có chức năng kiểm tra Nhà hàng Gallery.

HĐXX đang tập trung làm rõ vai trò của từng bị cáo trong vụ án.