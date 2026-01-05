Vụ Nhà hàng Gallery: Bí ẩn mật mã "Green jacket 17" và "Combo hải sản lớn"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ Nhà hàng Gallery: Bí ẩn mật mã "Green jacket 17" và "Combo hải sản lớn"

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Nhà hàng Gallery bị cáo buộc trở thành nơi môi giới mại dâm trá hình và được cho đã dùng 840 triệu đồng để đưa hối lộ

Ngày 5-1, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Kim Tae Hyung (SN 1975), Cha Jin Young (SN 1977), Lee Hyun Jun (SN 1998, cùng quốc tịch Hàn Quốc) và 3 bị cáo mang quốc tịch Việt Nam về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới mại dâm và Đưa hối lộ.

Cho nhân viên bán dâm để tăng doanh thu nhà hàng

Theo nội dung vụ án, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 19-7-2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Bến Nghé (quận 1 cũ, TP HCM) tiến hành kiểm tra khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Kim Ki T. (quốc tịch Hàn Quốc) và Lê Thị Thùy D. đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại phòng khác, Lim Jung B. (quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Duyên H. cũng đang thực hiện hành vi tương tự. Các đối tượng sau đó được đưa về trụ sở công an để làm việc.

TPHCM: Đường dây mại dâm, đưa hối lộ liên quan Nhà hàng Gallery - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Kim Tae Hyung, Cha Jin Young, Lee Hyun Jun, Nguyễn Thị Ngọc Loan (SN 1989; quê Long An) và Lê Tấn Thanh (SN 1981; quê TPHCM).

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận, khoảng tháng 11-2022, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young góp vốn mở Nhà hàng Gallery, trên đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Để tăng doanh thu, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young chủ trương cho phép các nữ nhân viên của nhà hàng đi bán dâm cho khách có quốc tịch Hàn Quốc. Việc này được giao cho Nguyễn Thị Ngọc Loan và Lee Hyun Jun – quản lý nhà hàng, trực tiếp điều phối.

Các bị cáo thống nhất quy ước tiền mua dâm của khách được ghi trong hóa đơn dưới tên "Green jacket 17" với giá 3,8 triệu đồng/người/đêm; tiền thuê khách sạn được hợp thức hóa thành "Combo hải sản lớn" với giá 1 triệu đồng/phòng.

"Lo lót" nhằm tránh kiểm tra

Trong quá trình Nhà hàng Gallery kinh doanh, Bùi Thị Phương Dung (SN 1986; quê Hải Phòng) và Bùi Duy Hà (SN 1984; quê Tiền Giang) biết Kim Tae Hyung và Cha Jin Young sợ nhà hàng bị đình chỉ do chưa có đầy đủ giấy phép, đang tìm người có khả năng đưa tiền hối lộ các cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước có chức năng kiểm tra nhà hàng để không bị kiểm tra và đình chỉ hoạt động. Dung, Hà đưa ra những thông tin, hứa hẹn sẽ liên hệ với lực lượng chức năng giúp cho Nhà hàng Gallery không bị kiểm tra và đình chỉ hoạt động.

Do tin tưởng nên Kim Tae Hyung và Cha Jin Young đã đưa cho Dung tổng số tiền 840 triệu đồng, sau đó Dung đưa cho Hà 441 triệu đồng và trả công 30 triệu đồng để Hà đưa tiền hối lộ cho các cán bộ nhà nước có chức năng kiểm tra Nhà hàng Gallery.

HĐXX đang tập trung làm rõ vai trò của từng bị cáo trong vụ án.

Tin liên quan

Triệt phá nhóm kín "Đảo Đào Hoa" môi giới mại dâm quy mô lớn

Triệt phá nhóm kín "Đảo Đào Hoa" môi giới mại dâm quy mô lớn

(NLĐO)- Ngày 28-12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn qua ứng dụng Telegram lấy tên "Đảo Đào Hoa".

Đang chờ xét xử tội chứa mại dâm, “má mì” vẫn tiếp tục tái phạm

(NLĐO) - Từng bị khởi tố vì chứa mại dâm nhưng được tại ngoại chờ xét xử, Nguyễn Thị Kiều Chi vẫn “tái xuất” với ổ mại dâm trá hình ở Gia Lai.

Công an TPHCM vạch trần cách thức điều hành mại dâm của cựu tiếp viên hàng không

(NLĐO) - Công an TPHCM đã vạch trần đường dây mại dâm do nữ tiếp viên hàng không cùng người tình ngoại quốc điều hành

xét xử mại dâm TAND hối lộ Nhà hàng Gallery
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo