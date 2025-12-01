HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TPHCM vạch trần cách thức điều hành mại dâm của cựu tiếp viên hàng không

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã vạch trần đường dây mại dâm do nữ tiếp viên hàng không cùng người tình ngoại quốc điều hành

Ngày 1-12, VKSND TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Zhang Lei (SN 1975, quốc tịch Trung Quốc), Đinh Thị Thanh Tuyền (SN 1993, tiếp viên hàng không), Lê Thị Diễm (SN 1988), Trần Thị Thúy Liễu (SN 1988), Nguyễn Hữu Chí (SN 1979), Nguyễn Quốc Anh (SN 1983), Đỗ Xuân Hoàng (SN 1998) cùng về tội "Môi giới mại dâm".

Đường dây mại dâm tinh vi

Theo cáo trạng, khuya 17-12-2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hành chính khách sạn “Phụng Hoàng” (đường Trần Hưng Đạo (TPHCM) và khách sạn “Valentine” trên đường Nguyễn Chí Thanh (TPHCM).

Công an TPHCM vạch trần cách thức điều hành mại dâm của cựu tiếp viên hàng không - Ảnh 1.

Công an TPHCM đọc lệnh bắt Zhang Lei

Tại 3 phòng của khách sạn Phụng Hoàng, công an phát hiện 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Còn tại khách sạn Valentine có 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Những người bán dâm khai nhận đều là tiếp viên của nhà hàng khách sạn “Tài Nguyễn Fortuner II” có địa chỉ trên đường Trần Hưng Đạo, TPHCM.

Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM kiểm tra Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II, phát hiện các đối tượng có liên quan hoạt động môi giới mại dâm tại đây gồm Nguyễn Hữu Chí là tổng quản lý nhà hàng, Nguyễn Quốc Anh là quản lý tiếp viên nữ, Đỗ Xuân Hoàng là bảo vệ giám sát tiếp viên nữ, Lê Thị Diễm, Trần Thị Thúy Liễu đều làm quản lý các tiếp viên nữ.

Công an TPHCM vạch trần cách thức điều hành mại dâm của cựu tiếp viên hàng không - Ảnh 2.

Những người điều hành đường dây mại dâm

Qua lời khai của Chí và những người khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã làm rõ đường dây môi giới mại dâm này. Sau đó, Zhang Lei và Tuyền đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Zhang Lei khai cùng Tuyền sống chung như vợ chồng và sang nhượng lại nhà hàng "Tài Nguyên Fortuner II" để kinh doanh ăn uống, hát karaoke vào tháng 5-2022. 

Thời gian đầu, Zhang Lei trực tiếp quản lý, điều hành nhà hàng, sau đó Tuyền làm quản lý chung với Lei.

Công an TPHCM vạch trần cách thức điều hành mại dâm của cựu tiếp viên hàng không - Ảnh 3.

Tang vật vụ án

Để tăng lượng khách đến ăn uống, hát karaoke qua đó tăng lợi nhuận của nhà hàng, thông qua các cuộc họp với với các nhân viên quản lý, Zhang Lei và Tuyền chủ trương cho phép các tiếp viên nữ của nhà hàng đi ra ngoài bán dâm cho khách. 

Khi khách đến ăn uống và có nhu cầu mua dâm sẽ trao đổi và thỏa thuận trực tiếp với các quản lý tiếp viên nữ của nhà hàng để điều tiếp viên nữ đi ra ngoài bán dâm, giá 1 lần bán dâm là 4 triệu đồng và đi qua đêm là 7 triệu đồng.

Việc môi giới mại dâm tại Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II được thực hiện như sau: Hàng ngày, khi các tiếp viên nữ đến nhà hàng làm việc thì Hoàng có nhiệm vụ ghi mã số và tên tiếp viên nữ vào sổ và hỏi có đi bán dâm không.

Nếu đi bán dâm thì khi viết tên vào sổ sẽ viết chữ hoa đầu tiên, không đi bán dâm thì viết chữ thường rồi báo cho các quản lý.

Sau đó, Chí gửi thông tin tiếp viên nữ bán dâm và không bán dâm lên nhóm mạng xã hội của nhà hàng để các quản lý và chủ nhà hàng biết, theo dõi. 

Thu lợi 2,4 tỉ đồng

Khi khách đến nhà hàng ăn uống có yêu cầu tiếp viên nữ phục vụ thì các quản lý tiếp viên nữ sẽ báo lại cho Quốc Anh biết để Quốc Anh dẫn tiếp viên nữ đến các cửa phòng, sau đó quản lý sẽ dẫn các tiếp viên nữ vào phòng cho khách chọn.

Khi vào phòng các tiếp viên nữ sẽ đứng thành 2 hàng, quy định 01 bên có bán dâm và 01 bên không bán dâm. 

Khi khách có nhu cầu mua dâm thì các tiếp viên nữ sẽ báo cho các quản lý tiếp viên nữ biết để theo dõi. Nếu tiếp viên nữ đi ra ngoài nhà hàng để bán dâm trước 22 giờ 30 phút thì phải viết giấy xin về sớm rồi trình cho Chí duyệt đồng ý, sau giờ này phải có sự đồng ý của tổng quản lý.

Quá trình kinh doanh Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II, Zhang Lei và Tuyền hưởng lợi nhuận khoảng 2,4 tỉ đồng.


