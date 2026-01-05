Vụ Nhà hàng Gellary: Lời khai đưa hối lộ không đủ căn cứ xử lý cán bộ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ Nhà hàng Gellary: Lời khai đưa hối lộ không đủ căn cứ xử lý cán bộ

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Đại diện VKS cho rằng các nội dung khai báo về việc đưa tiền cho cán bộ chưa đủ căn cứ chứng minh.

Chiều 5-1, sau một ngày xét xử, VKSND TPHCM đã trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 7 bị cáo trong đường dây môi giới mại dâm, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Nhà hàng Gellary (quận 1 cũ, TPHCM).

Các bị cáo gồm Kim Tae Hyung (SN 1975), Cha Jin Young (SN 1977), Lee Hyun Jun (SN 1998, cùng quốc tịch Hàn Quốc), Nguyễn Thị Ngọc Loan (SN 1989, quê Long An), Lê Tấn Thanh (SN 1981, quê TP HCM), Bùi Thị Phương Dung (SN 1989, quê Hải Phòng) và Bùi Duy Hà (SN 1984, quê Tiền Giang).

Theo hồ sơ vụ án, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young với vai trò chủ Nhà hàng Gellary đã cho phép các quản lý là Lee Hyun Jun và Nguyễn Thị Ngọc Loan đứng ra làm trung gian môi giới cho nhân viên bán dâm phục vụ khách người Hàn Quốc. Cụ thể, ngày 19-7-2023, các bị cáo đã tổ chức cho hai khách Hàn Quốc mua dâm với giá 7,6 triệu đồng tại các khách sạn trên địa bàn quận 1.

Để tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra, Cha Jin Young đã thông qua các đối tượng trung gian chi tiền cho Bùi Thị Phương Dung và Bùi Duy Hà. Hai bị cáo này đã đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với cán bộ có thẩm quyền kiểm tra nhà hàng nhằm chiếm đoạt tổng cộng 840 triệu đồng. Trong đó, Dung nhận toàn bộ số tiền, sau đó chuyển cho Hà 441 triệu đồng và trả công cho Hà 30 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Đại diện VKSND TPHCM nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, quyền sở hữu tài sản cũng như nếp sống văn minh, đạo đức xã hội. Trong vụ án này, Cha Jin Young giữ vai trò đặc biệt nghiêm trọng; hành vi của Phương Dung và Duy Hà thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã khắc phục một phần hậu quả, VKS đề nghị mức án nghiêm khắc nhưng vẫn thể hiện sự khoan hồng.

Cụ thể, VKS đề nghị tuyên phạt Kim Tae Hyung từ 7–8 năm tù về tội "Đưa hối lộ" và 5–6 năm tù về tội "Môi giới mại dâm", tổng hợp hình phạt từ 12–14 năm tù. Cha Jin Young bị đề nghị mức án tương tự, từ 12–14 năm tù cho hai tội danh trên.

Đối với Lee Hyun Jun và Nguyễn Thị Ngọc Loan, VKS đề nghị mức án từ 4–5 năm tù về tội "Môi giới mại dâm"; Lê Tấn Thanh từ 3–4 năm tù cùng tội danh. Bùi Thị Phương Dung bị đề nghị 7–8 năm tù và Bùi Duy Hà từ 4–5 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

VKS cho biết những người mua dâm và bán dâm đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Riêng đối với việc các bị cáo khai đã đưa hối lộ cho một số cán bộ có thẩm quyền kiểm tra nhà hàng, VKS xác định ngoài lời khai của bị cáo, không có tài liệu, chứng cứ nào chứng minh hành vi nhận tiền, nên không có căn cứ để xem xét xử lý đối với những cá nhân bị nêu tên.

Tin liên quan

Vụ nhà hàng Gallery: Thuê xe ôm theo dõi đoàn kiểm tra liên ngành

Vụ nhà hàng Gallery: Thuê xe ôm theo dõi đoàn kiểm tra liên ngành

(NLĐO) – Không chỉ bị cáo buộc tổ chức môi giới mại dâm, vụ án liên quan Nhà hàng Gallery còn làm lộ chiêu thức thuê người theo dõi đoàn kiểm tra để né vi phạm.

Bắt hai "nhà cái" lô đề Ngô Sĩ Hùng và Nguyễn Văn Hiếu

(NLĐO) - Đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề ở Quảng Trị do Ngô Sĩ Hùng và Nguyễn Văn Hiếu cầm đầu cùng 3 bị can khác vừa bị triệt phá.

Vụ Trương Mỹ Lan: Hơn 42.000 trái chủ vừa nhận được bao nhiêu tiền trong đợt 7?

(NLĐO) - Hơn 697 tỉ đồng vừa được chi trả trong đợt thi hành án thứ 7 của vụ Trương Mỹ Lan.

lừa đảo chiếm đoạt tài sản mại dâm Người Hàn Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo