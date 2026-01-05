Vụ Nhà hàng Gellary: Lời khai đưa hối lộ không đủ căn cứ xử lý cán bộ

Chiều 5-1, sau một ngày xét xử, VKSND TPHCM đã trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 7 bị cáo trong đường dây môi giới mại dâm, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Nhà hàng Gellary (quận 1 cũ, TPHCM).



Các bị cáo gồm Kim Tae Hyung (SN 1975), Cha Jin Young (SN 1977), Lee Hyun Jun (SN 1998, cùng quốc tịch Hàn Quốc), Nguyễn Thị Ngọc Loan (SN 1989, quê Long An), Lê Tấn Thanh (SN 1981, quê TP HCM), Bùi Thị Phương Dung (SN 1989, quê Hải Phòng) và Bùi Duy Hà (SN 1984, quê Tiền Giang).

Theo hồ sơ vụ án, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young với vai trò chủ Nhà hàng Gellary đã cho phép các quản lý là Lee Hyun Jun và Nguyễn Thị Ngọc Loan đứng ra làm trung gian môi giới cho nhân viên bán dâm phục vụ khách người Hàn Quốc. Cụ thể, ngày 19-7-2023, các bị cáo đã tổ chức cho hai khách Hàn Quốc mua dâm với giá 7,6 triệu đồng tại các khách sạn trên địa bàn quận 1.

Để tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra, Cha Jin Young đã thông qua các đối tượng trung gian chi tiền cho Bùi Thị Phương Dung và Bùi Duy Hà. Hai bị cáo này đã đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với cán bộ có thẩm quyền kiểm tra nhà hàng nhằm chiếm đoạt tổng cộng 840 triệu đồng. Trong đó, Dung nhận toàn bộ số tiền, sau đó chuyển cho Hà 441 triệu đồng và trả công cho Hà 30 triệu đồng.

Các bị cáo tại toà

Đại diện VKSND TPHCM nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, quyền sở hữu tài sản cũng như nếp sống văn minh, đạo đức xã hội. Trong vụ án này, Cha Jin Young giữ vai trò đặc biệt nghiêm trọng; hành vi của Phương Dung và Duy Hà thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã khắc phục một phần hậu quả, VKS đề nghị mức án nghiêm khắc nhưng vẫn thể hiện sự khoan hồng.

Cụ thể, VKS đề nghị tuyên phạt Kim Tae Hyung từ 7–8 năm tù về tội "Đưa hối lộ" và 5–6 năm tù về tội "Môi giới mại dâm", tổng hợp hình phạt từ 12–14 năm tù. Cha Jin Young bị đề nghị mức án tương tự, từ 12–14 năm tù cho hai tội danh trên.

Đối với Lee Hyun Jun và Nguyễn Thị Ngọc Loan, VKS đề nghị mức án từ 4–5 năm tù về tội "Môi giới mại dâm"; Lê Tấn Thanh từ 3–4 năm tù cùng tội danh. Bùi Thị Phương Dung bị đề nghị 7–8 năm tù và Bùi Duy Hà từ 4–5 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

VKS cho biết những người mua dâm và bán dâm đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Riêng đối với việc các bị cáo khai đã đưa hối lộ cho một số cán bộ có thẩm quyền kiểm tra nhà hàng, VKS xác định ngoài lời khai của bị cáo, không có tài liệu, chứng cứ nào chứng minh hành vi nhận tiền, nên không có căn cứ để xem xét xử lý đối với những cá nhân bị nêu tên.