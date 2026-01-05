Vụ nhà hàng Gallery: Thuê xe ôm theo dõi đoàn kiểm tra liên ngành

Chiều 5-1, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử đối với Kim Tae Hyung (SN 1975), Cha Jin Young (SN 1977), Lee Hyun Jun (SN 1998, cùng quốc tịch Hàn Quốc), Nguyễn Thị Ngọc Loan (SN 1989; quê Long An), Lê Tấn Thanh (SN 1981; quê TPHCM), Bùi Thị Phương Dung (SN 1989; quê Hải Phòng), Bùi Duy Hà (SN 1984; quê Tiền Giang).



Các bị cáo bị truy tố về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới mại dâm và Đưa hối lộ.

Nội dung vụ án thể hiện, để tăng doanh thu cho Nhà hàng Gallery (đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũ, TP HCM) Kim Tae Hyung, Cha Jin Young là chủ nhà hàng đã cho phép các quản lý của nhà hàng là Lee Hyun Jun, Nguyễn Thị Ngọc Loan đứng ra làm trung gian dẫn dắt các nữ nhân viên của nhà hàng đi bán dâm cho khách vào nhà hàng ăn uống.

Ngày 19-7-2023, Lee Hyun Jun, Nguyễn Thị Ngọc Loan đã làm trung gian dẫn dắt cho các tiếp viên nhà hàng là Lê Thị Thùy D., Nguyễn Thị Duyên H. đi bán dâm cho Lim Jung B. và Kim Ki T. (đều quốc tịch Hàn Quốc) với số tiền là 7,6 triệu đồng.

Lời khai về việc đưa hối lộ

Quá trình điều tra, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young còn khai nhận nhà hàng Gallery hoạt động khi chưa có đầy đủ giấy phép theo quy định, đặc biệt là giấy chứng nhận và văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nên lo ngại bị kiểm tra, đình chỉ hoạt động.

Thông qua mối quen biết với Bùi Thị Phương Dung (có chồng là người Hàn Quốc), các bị cáo được Dung nói rằng nếu muốn nhà hàng hoạt động thuận lợi thì phải chi tiền "lo lót" cho các lực lượng chức năng.

Từ tháng 1-2023 đến tháng 7-2023, Kim Tae Hyung đã trực tiếp và chuyển khoản cho Dung nhiều lần, tổng số tiền 840 triệu đồng, với mục đích nhờ Dung đưa tiền cho một số cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bỏ qua các vi phạm, không kiểm tra và không đình chỉ hoạt động nhà hàng.

Các bị cáo tại toà

Từ tháng 2-2023 đến tháng 7-2023, Dung chuyển 441 triệu đồng cho Hà và trả công cho Hà 5 triệu đồng/tháng để đi đưa tiền. Ngoài ra, Dung còn đưa tiền cho hai người chạy xe ôm là Nguyễn Hữu Sáng và Nguyễn Trung để theo dõi, báo tin khi có đoàn kiểm tra liên ngành 814 của quận 1 và TP HCM đi kiểm tra.

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của các cá nhân bị nêu tên. Tuy nhiên, tất cả những người này đều trình bày không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Dung và Hà để bỏ qua vi phạm hoặc không kiểm tra hành chính đối với nhà hàng Gallery.

Tại toà, bị cáo Cha Jin Young cho rằng việc cáo buộc bị cáo đưa hối lộ là oan sai, bị cáo không biết gì cả. Trong quá trình điều hành nhà hàng, bị cáo chỉ có vai trò góp vốn, còn việc thu chi bị cáo không tham gia, tất cả do ông Kim Tae Hyung thực hiện. Còn việc đưa cho bị cáo Dung 120 triệu đồng/tháng là do ông Kim làm, cho đến khi bị bắt bị cáo mới biết sự việc.