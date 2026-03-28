Ngày 28-3, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ ở tổ 125 phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng của anh Bùi Thái S. (SN 1986, tài xế taxi) - nạn nhân trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Trị.

Người thân, hàng xóm đến chia buồn, ai nấy đều bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nam tài xế.



Ôm hai con nhỏ, chị N.T.T.T (SN 1992, vợ anh S.) vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Con trai đầu của anh chị mới học lớp 2, con gái út chỉ 4 tuổi. "Mới hôm trước anh còn chăm lo cho các con, vậy mà giờ các cháu không còn được gọi ba nữa" - chị nghẹn ngào.

Gia đình đau buồn trước sự ra đi đột ngột của tài xế taxi tên S.

Gia đình cho biết, do kinh tế khó khăn, cách đây khoảng một năm, anh S. vay mượn để mua ô tô chạy dịch vụ. Hằng ngày, anh chủ yếu chở khách trong nội thành, ít khi nhận cuốc đường dài.

Chiều 26-3, anh S. gọi điện báo với vợ có chuyến chở khách ra Quảng Trị. Trong cuộc gọi cuối ngắn ngủi này, chị T. hỏi chồng là "chở ai vậy". Nhưng anh chỉ trả lời là "khách đặt qua ứng dụng" và nói khoảng tối cùng ngày mới đến Quảng Trị.

Đến tối, chị T. nhắn cho chồng để hỏi "đến chưa" thì anh S báo lại "đang dừng ăn cơm". 21 giờ, chị T. tiếp tục nhắn hỏi thăm thì không còn nhận được hồi âm và sau đó mất liên lạc với chồng.

3 giờ sáng hôm sau, ngày 27-3, chị T. nhận được cuộc gọi lạ, báo tin chồng gặp tai nạn và đã mất. Nghe tin dữ, người vợ hoảng loạn và suy sụp.

Theo đại diện khu dân cư Phước Lý, phường Hoà Khánh - nơi vợ chồng tài xế S. sinh sống, nạn nhân là lao động chính trong gia đình. Vợ nam tài xế này ở nhà nội trợ. Địa phương đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan công an

Liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi; thường trú xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại đường Lê Hữu Trác, phường An Hải, TP Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, chiều 26-3, Đạo thuê taxi do anh S. điều khiển từ TP Đà Nẵng ra Quảng Trị. Khi đến xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, Đạo đề nghị tài xế S. cho mượn xe để đi việc riêng nhưng anh không đồng ý. Hai bên xảy ra cãi vã, Đạo rút súng tự chế bắn chết anh S., rồi giấu thi thể tại khu vực vườn keo tràm thuộc thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú.



Gây án xong, Đạo lái xe của anh S. đến nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền, nổ súng khiến bà Đinh Thị T. tử vong, ông Phan Văn H. bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn hôn nhân.

Gây án xong, Đạo cố thủ trong ô tô, yêu cầu gặp vợ con và có ý định tự sát. Sau quá trình vận động, đến khoảng 4 giờ ngày 27-3, đối tượng đã giao nộp vũ khí và ra đầu thú.



