Thời sự

Vụ nữ sinh lớp 10 bị “đánh hội đồng” ở Gia Lai: Sự thật ra sao?

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Nhà trường khẳng định không có việc nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng, mà chỉ là sự trêu đùa chưa phù hợp của các học sinh.

Ngày 17-4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai đã có báo cáo xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội đối với nữ sinh lớp 10 Trường THPT Lê Thánh Tông (phường Ayun Pa) là nạn nhân của bạo lực học đường.

Theo đó, trong giờ giáo dục thể chất sáng 8-4, nữ sinh K.H. (học sinh lớp 10A2) chạy đuổi theo một số bạn nam cùng lớp, trong đó có em T.T.N.M.. 

Khi nam sinh này bị ngã rồi tiếp tục chạy sang khu vực khác thì em K.H. ôm lại, lúc này em T.T.N.M. đẩy K.H. ra, không gây thương tích.

Sau đó, K.H. về lớp rồi tiếp tục chạy theo nhóm học sinh lớp 10A6 đang ra ngoài bãi cỏ mà không có sự cho phép của giáo viên. 

Tại đây, một số học sinh nam lớp này đã trêu chọc K.H. bằng cách nhảy qua đầu, đội mũ bảo hiểm lên đầu, trùm áo rồi nhổ nước bọt vào người. Ngoài ra, còn 2 học sinh nữ lớp 10A2 quay video và tham gia trêu trọc K.H..

Gia Lai làm rõ thông tin nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng năm 2026 - Ảnh 1.

Trường THPT Lê Thánh Tông khẳng định không có việc em K.H. bị đánh hội đồng, bỏ rơi mà do sự trêu đùa chưa phù hợp của học sinh.

Sau đó, thầy giáo bộ môn giáo dục thể chất thấy em K.H. nằm trên bãi cỏ, phủ áo lên mặt đã nhắc đứng dậy lên phòng y tế nhưng nữ sinh này khóc, không đi. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm và các bạn nữ sinh đã đưa K.H. lên phòng y tế và tiếp tục khóc.

Nhân viên y tế sau khi kiểm tra không có thương tích đã đề nghị em K.H. nghỉ ngơi, chờ người nhà tới đưa về. Khi mẹ em K.H. đến, bà đã có hành vi tát con gây chảy máu miệng và không hợp tác với nhà trường, có lời lẽ xúc phạm

Sau đó, em K.H. được người nhà đưa tới Trung tâm y tế Ayun Pa.

Giáo viên chủ nhiệm và các học sinh đã tới trung tâm y tế thăm hỏi nhưng gia đình em K.H. không tiếp. 

Gia đình sau đó đã đăng tải thông tin sai lệch về nhà trường, giáo viên và các học sinh lên mạng xã hội và không hợp tác khi nhà trường mời lên làm việc.

Qua xác minh, nhà trường khẳng định không có việc học sinh bị đánh hội đồng hay bị bỏ rơi. Không có dấu hiệu kỳ thị, phân biệt dân tộc thiểu số. Trường có 100 học sinh dân tộc thiểu số, các em đều hòa nhập tốt.

Do em K.H. không có thương tích khi xảy ra vụ việc nên nhà trường không đưa đi bệnh viện ngay lúc đó. Việc em K.H. bị chảy máu miệng là do mẹ tác động.

Theo Trường THPT Lê Thánh Tông, nguyên nhân sự việc là do sự trêu đùa chưa phù hợp của học sinh lớp 10A6 và sự quản lý chưa chặt chẽ của giáo viên bộ môn trong giờ học. Ngoài ra tổ tư vấn tâm lý, giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ nhưng hiệu quả chưa cao. Một phần do lãnh đạo nhà trường chưa sát sao nắm bắt tình hình học sinh đầu cấp.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã yêu cầu những học sinh liên quan viết bản kiểm điểm, xin lỗi công khai và đánh giá rèn luyện. Đồng thời, thăm hỏi, hỗ trợ và giải thích đối với em K.H. và gia đình. Ngoài ra, kiểm điểm trách nhiệm giáo viên giáo dục thể chất của lớp 10A2 và giáo viên bộ môn lớp 10A6.

Sở GD-ĐT đã chỉ đạo hiệu trưởng tiếp tục thăm hỏi học sinh K.H., đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận có dấu hiệu một số cá nhân, hội nhóm chia sẻ thông tin phiến diện, gây chia rẽ dân tộc.

