Pháp luật

Một thiếu nữ mặc áo học sinh bị đánh hội đồng đến bất tỉnh

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một thiếu nữ mặc áo học sinh bị nhóm 3 thiếu nữ khác lao vào đánh hội đồng đến bất tỉnh.

Ngày 22-3, tin từ UBND xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng Công an xã này đang vào cuộc xác minh, làm rõ một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh một thiếu nữ mặc áo học sinh bị nhiều thiếu nữ khác đánh hội đồng đến bất tỉnh.

Một thiếu nữ mặc áo học sinh bị đánh hội đồng đến bất tỉnh - Ảnh 1.

Hình ảnh một thiếu nữ mặc áo học sinh bị 3 bạn nữ khác đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 21-3, xuất hiện đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh tượng trên. Theo nội dung clip, nhóm 3 cô gái trẻ đã lao vào túm tóc, đánh tới tấp vào người một thiếu nữ mặc áo học sinh màu xanh khiến nạn nhân không thể kháng cự.

Sự việc chỉ dừng lại khi 1 trong 3 người tham gia đánh hội đồng lấy mũ bảo hiểm, đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống nền đường, nằm bất động.

Đoạn clip sau khi lan truyền đã gây bất bình, bởi thời xảy ra vụ việc, tại hiện trường có nhiều người khác đứng xem, trong đó có 2 nam sinh, nhưng không ai can ngăn.

Vụ việc được xác định xảy ra vào chiều 20-3 tại xã Hoằng Đạo cũ, nay là xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nhóm nữ sinh tham gia đánh hội đồng đang học một trường THCS tại xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ nguyên nhân.

Tin liên quan

Báo cáo mới nhất vụ nữ sinh bị đánh hội đồng trong lớp học

(NLĐO) - Sau khi nữ sinh bị đánh hội đồng tại trường học, nhà trường đã thăm hỏi và cam kết đảm bảo an toàn cho học sinh để ngăn ngừa tình trạng này tái diễn

Hoãn xét xử vụ 6 nữ sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

(NLĐO)- Phiên tòa xét xử 6 nữ sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ đã mở chiều 13-8, nhưng sau đó hoãn do luật sư phía bị cáo có đơn.

Truy xét nhóm thiếu niên đánh hội đồng bé gái 12 tuổi tại Phan Thiết

(NLĐO) - Công an phường Phan Thiết đang làm rõ vụ bé gái 12 tuổi bị nhóm thiếu niên đánh hội đồng giữa khu đất trống, vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội

tỉnh Thanh Hóa thiếu nữ bị đánh bất tỉnh nữ sinh bị đánh đánh hội đồng
