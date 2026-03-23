Pháp luật

Thông tin mới vụ thiếu nữ mặc áo học sinh bị đánh hội đồng đến bất tỉnh

Tuấn Minh

(NLĐO)- Thiếu nữ mặc áo học sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng đến bất tỉnh được xác định học lớp 7 tại 1 trường trên địa bàn xã Hoằng Châu (Thanh Hóa).

Ngày 23-3, tin từ UBND xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an xã đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng dẫn đến bất tỉnh xảy ra trên địa bàn gây bất bình dư luận những ngày qua.

Thông tin mới vụ thiếu nữ mặc áo học sinh bị đánh hội đồng đến bất tỉnh - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng dã man ở Thanh Hóa. Ảnh cắt từ clip

Được biết, nữ sinh bị đánh hội đồng là em L.T.A.T., hiện học lớp 7, Trường THCS Hoằng Châu (xã Hoằng Châu, Thanh Hóa).

Theo lãnh đạo Trường THCS Hoằng Châu, ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã cử giáo viên đến thăm hỏi, động viên và làm việc với phụ huynh em T. Hiện em T. cũng đã được gia đình đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, điều trị.

"Qua kiểm tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 18-3, đến ngày 19-3, em T. vẫn đến lớp học bình thường. Chỉ đến khi clip xuất hiện trên mạng, nhà trường và cơ quan chức năng mới biết. Hiện, vụ việc đang được Công an xã Hoằng Hóa điều tra, làm rõ, khi có kết quả từ cơ quan công an nhà trường sẽ thông tin"- đại diện nhà trường cho hay.

Thông tin mới vụ thiếu nữ mặc áo học sinh bị đánh hội đồng đến bất tỉnh - Ảnh 2.

Nữ sinh T. bị đánh hội đồng đến bất tỉnh

Trước đó, ngày 21-3, xuất hiện đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh tượng trên. Theo nội dung clip, nhóm 3 cô gái trẻ đã lao vào túm tóc, đánh tới tấp vào người một thiếu nữ mặc áo học sinh màu xanh khiến nạn nhân không thể kháng cự.

Sự việc chỉ dừng lại khi 1 trong 3 người tham gia đánh hội đồng lấy mũ bảo hiểm, đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống nền đường, nằm bất động.

Đoạn clip sau khi lan truyền đã gây bất bình, bởi thời xảy ra vụ việc, tại hiện trường có nhiều người khác đứng xem, trong đó có 2 nam sinh, nhưng không ai can ngăn.

Vụ việc được xác định xảy ra vào chiều 18-3 tại xã Hoằng Đạo cũ, nay là xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nhóm nữ sinh tham gia đánh hội đồng đang học một trường THCS tại xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa.

tỉnh Thanh Hóa đánh hội đồng bạo lực học đường nữ sinh bị đánh đánh bất tỉnh
