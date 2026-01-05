Vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại: Nghi phạm có thể đối mặt với hình phạt nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại: Nghi phạm có thể đối mặt với hình phạt nào?

Vân Du

(NLĐO) – Luật sư đã có những phân tích tình huống pháp lý liên quan vụ nữ sinh lớp 7 ở tỉnh Cà Mau bị nghi phạm 16 tuổi sát hại

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại, ngày 5-1, luật sư Quách Trọng Phú - Trưởng Chi nhánh Văn phòng Luật sư Thành Hưng (Đoàn Luật sư TPHCM) tại Cà Mau - cho biết nghi phạm H.A.K. (16 tuổi; tạm trú xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) với hành vi xâm hại rồi ra tay sát hại nạn nhân thì có thể bị khởi tố về các tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Giết người".

A.K. phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi. Về trách nhiệm hình sự, theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015, người dưới 18 tuổi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình.

Vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại: Nghi phạm có thể đối mặt với hình phạt nào? - Ảnh 1.

Luật sư Quách Trọng Phú phân tích tình huống pháp lý liên quan vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại

Cụ thể, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà bộ luật có quy định khác. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; trong đó có tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Giết người".

Như vậy, A.K. dù chưa đủ 18 tuổi nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Giết người". Căn cứ khoản 5, Điều 91 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định không áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Điều này có nghĩa là dù phạm cả 2 tội, trong đó tội giết người có khung hình phạt cao nhất là chung thân hoặc tử hình, nhưng A.K. sẽ không phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất.

Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu điều luật áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, mức hình phạt cao nhất không quá 18 năm tù. Nếu là tù có thời hạn, mức hình phạt cao nhất không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu điều luật áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, mức hình phạt cao nhất không quá 12 năm tù. Nếu là tù có thời hạn, mức hình phạt cao nhất không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định.

"Đối chiếu với quy định trên, trường hợp A.K. chưa đủ 16 tuổi thì mức án cao nhất mà nghi phạm này phải chịu cho mỗi tội là không quá 12 năm tù. Trường hợp nghi phạm đủ 16 tuổi thì mức án cao nhất phải chịu là không quá 18 năm tù" – luật sư Phú phân tích.

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, đối chiếu với các quy định thì trong vụ án này do A.K. (16 tuổi) nên có trách nhiệm bồi thường bằng tài sản của mình cho gia đình bị hại. Trường hợp nghi phạm không có hoặc có nhưng không đủ tài sản để bồi thường thì cha mẹ của nghi phạm phải bồi thường bằng tài sản của mình.

Vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại: Nghi phạm có thể đối mặt với hình phạt nào? - Ảnh 3.

Thi thể nữ sinh M.K. được người dân phát hiện dưới vuông tôm vào sáng 2-1

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 2-1, Công an xã Cái Đôi Vàm tiếp nhận tin báo về một trường hợp tử vong tại ấp 8. Nạn nhân được xác định là nữ sinh lớp 7 tên V.T.M.K (SN 2013; ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định A.K. là nghi phạm sát hại nữ sinh trên nên tiến hành bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án sau đó.

Tại cơ quan công an, A.K. khai nhận trước đó đã mượn 300.000 đồng của nữ sinh trên. 

Ngày 31-12-2025, nghi phạm lấy lý do trả tiền để hẹn gặp M.K. Chiều 1-1-2026, nữ sinh chạy xe đạp điện đến điểm hẹn nhận tiền. Sau khi trả lại tiền, A.K. rủ nạn nhân đi cùng với lý do đòi tiền một người đang nợ nghi phạm; nếu lấy được sẽ cho M.K. 4 triệu đồng.

Tin tưởng nên M.K. đã đồng ý và đi cùng. Khi chở nạn nhân đến đoạn đường vắng ở xã Cái Đôi Vàm, nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân nhưng bị chống cự. Lúc này, A.K. đã sát hại nạn nhân rồi đẩy thi thể xuống vuông tôm.

Tin liên quan

Công an có cảnh báo nóng từ đồn đoán xung quanh vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại ở Cà Mau

Công an có cảnh báo nóng từ đồn đoán xung quanh vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại ở Cà Mau

(NLĐO) – Không chỉ bác tin đồn "5 người liên quan" đến vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại, Công an tỉnh Cà Mau còn đưa ra cảnh báo đối với người dân

Vụ vợ chém chết người sát hại chồng: Chịu chết hay tự vệ để sống?

(NLĐO)- Khi ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh nhưng lại phải tính xem chống trả như thế nào để kẻ trộm không còn gây nguy hiểm nữa lại không khiến hắn bị thương quá nặng thì thật là đánh đố!

Vụ bảo vệ dân phố sát hại bé 6 tuổi: Trách nhiệm thuộc về ai?

(NLĐO)- Một bảo vệ dân phố có tiền sử bệnh tâm thần đã sát hại bé trai 6 tuổi. Nhiều bạn đọc đặt vấn đề ai sẽ chịu trách nhiệm trước cái chết của cháu bé? Chủ tịch phường hay công an?

khởi tố vụ án giết người Cà Mau sát hại nữ sinh hiếp dâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo