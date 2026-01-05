Vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại: Nghi phạm có thể đối mặt với hình phạt nào?

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại, ngày 5-1, luật sư Quách Trọng Phú - Trưởng Chi nhánh Văn phòng Luật sư Thành Hưng (Đoàn Luật sư TPHCM) tại Cà Mau - cho biết nghi phạm H.A.K. (16 tuổi; tạm trú xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) với hành vi xâm hại rồi ra tay sát hại nạn nhân thì có thể bị khởi tố về các tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Giết người".

A.K. phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi. Về trách nhiệm hình sự, theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015, người dưới 18 tuổi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình.

Luật sư Quách Trọng Phú phân tích tình huống pháp lý liên quan vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại

Cụ thể, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà bộ luật có quy định khác. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; trong đó có tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Giết người".

Như vậy, A.K. dù chưa đủ 18 tuổi nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Giết người". Căn cứ khoản 5, Điều 91 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định không áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Điều này có nghĩa là dù phạm cả 2 tội, trong đó tội giết người có khung hình phạt cao nhất là chung thân hoặc tử hình, nhưng A.K. sẽ không phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất.

Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu điều luật áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, mức hình phạt cao nhất không quá 18 năm tù. Nếu là tù có thời hạn, mức hình phạt cao nhất không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu điều luật áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, mức hình phạt cao nhất không quá 12 năm tù. Nếu là tù có thời hạn, mức hình phạt cao nhất không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định.

"Đối chiếu với quy định trên, trường hợp A.K. chưa đủ 16 tuổi thì mức án cao nhất mà nghi phạm này phải chịu cho mỗi tội là không quá 12 năm tù. Trường hợp nghi phạm đủ 16 tuổi thì mức án cao nhất phải chịu là không quá 18 năm tù" – luật sư Phú phân tích.

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, đối chiếu với các quy định thì trong vụ án này do A.K. (16 tuổi) nên có trách nhiệm bồi thường bằng tài sản của mình cho gia đình bị hại. Trường hợp nghi phạm không có hoặc có nhưng không đủ tài sản để bồi thường thì cha mẹ của nghi phạm phải bồi thường bằng tài sản của mình.

Thi thể nữ sinh M.K. được người dân phát hiện dưới vuông tôm vào sáng 2-1

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 2-1, Công an xã Cái Đôi Vàm tiếp nhận tin báo về một trường hợp tử vong tại ấp 8. Nạn nhân được xác định là nữ sinh lớp 7 tên V.T.M.K (SN 2013; ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định A.K. là nghi phạm sát hại nữ sinh trên nên tiến hành bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án sau đó.

Tại cơ quan công an, A.K. khai nhận trước đó đã mượn 300.000 đồng của nữ sinh trên.

Ngày 31-12-2025, nghi phạm lấy lý do trả tiền để hẹn gặp M.K. Chiều 1-1-2026, nữ sinh chạy xe đạp điện đến điểm hẹn nhận tiền. Sau khi trả lại tiền, A.K. rủ nạn nhân đi cùng với lý do đòi tiền một người đang nợ nghi phạm; nếu lấy được sẽ cho M.K. 4 triệu đồng.

Tin tưởng nên M.K. đã đồng ý và đi cùng. Khi chở nạn nhân đến đoạn đường vắng ở xã Cái Đôi Vàm, nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân nhưng bị chống cự. Lúc này, A.K. đã sát hại nạn nhân rồi đẩy thi thể xuống vuông tôm.