Bắt cựu Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT trong vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Ngày 26-3, tin cho biết Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long và Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn cũ, cùng về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội". Các lệnh, quyết định trên đã được VKSND tối cao (Vụ 6) phê chuẩn.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt. Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9-4-2024 tại tỉnh lộ 901 đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân cũ, tỉnh Vĩnh Long mà em Ng.Ng.B.Tr. (SN 2010, trú tại ấp Bang Chang, xã Trà Côn cũ tỉnh Vĩnh Long là nạn nhân) mặc dù quá trình giải quyết vụ việc có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi "vượt xe không đảm bảo an toàn", là lỗi chính gây ra vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, Lê Quốc Việt, Nguyễn Quốc Khanh đã có những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự Nguyễn Văn Bảo Trung.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-9-2024, tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, tài xế N.V.B.T. điều khiển xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với nữ sinh Ng.Ng.B.Tr. Hậu quả, em Tr. bị xe tải cán qua người tử vong. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha ruột em Tr.) nhiều lần đi khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Ngày 28-4-2025, ông Phúc dùng súng bắn tài xế T. rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn ông T. nhập viện cấp cứu.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn giao thông ngày 4-9-2024. Nguồn: MXH

Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7-5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 26-5-2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm. Nội dung tố giác về tội phạm thể hiện việc "tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4-9-2024 mà em Tr. là nạn nhân.