Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Ca Linh

(NLĐO) - Từ vụ tai nạn thương tâm làm nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong đến loạt quyết định của các cơ quan tố tụng đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Vụ nữ sinh N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) bị tai nạn giao thông nhưng cơ quan chức năng không khởi tố vụ án. Sau đó, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha ruột Tr.) đã bắn tài xế rồi tự sát, gây xôn xao dư luận.

Báo Người Lao Động điểm lại toàn cảnh diễn biến vụ án và tiến độ giải quyết của các cơ quan tố tụng:

Không khởi tố vụ án, người cha bắn tài xế

Ngày 4-9-2024: Ông N.V.B.T (32 tuổi; ngụ Trà Vinh) điều khiển xe tải biển số 84C-102.77 đã vượt ô tô bán tải biển số 61C.567.14 - đang di chuyển dừng vào lề - nên đã lấn sang lề trái.

Diễn biến phức tạp vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long làm nữ sinh tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 4-9-2024. Nguồn: MXH

Lúc này, em T.N.X.N điều khiển xe đạp điện (di chuyển theo hướng chiều ngược lại với xe tải) dừng lại khi thấy xe tải lấn về phía đường em đang chạy. Phía sau, xe đạp điện của em N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ)) chở L.M.Ng đã va chạm vào xe của N. Em Tr. ngã ra đường, bị xe tải của ông T. cán qua người dẫn đến tử vong sau đó.

Ngày 26-12-2024: Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trà Ôn (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án số 760/QĐ-ĐTTH vì "Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Ngày 17-1-2025: VKSND huyện Trà Ôn hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án số 760/QĐ-ĐTTH, chấp nhận một phần đơn khiếu nại của ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha Tr.).

Ngày 23-1: Công an huyện Trà Ôn lại ra quyết định không khởi tố vụ án số 73/QĐ-ĐTTH, lần này với lý do "không có sự việc phạm tội".

Diễn biến phức tạp vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long làm nữ sinh tử vong - Ảnh 2.

Hình ảnh ông Phúc (đội nón) bắn tài xế T. Ảnh cắt từ camera

Ngày 10-2: VKSND huyện Trà Ôn bác khiếu nại của ông Phúc, giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án số 73/QĐ-ĐTTH.

Ngày 28-4: Ông Phúc nổ súng bắn tài xế T. rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, ông T. bị thương nặng nhưng qua cơn nguy kịch.

Các cơ quan tố tụng vào cuộc

Ngày 29-4: Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông làm cháu Tr. tử vong để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Ngày 30-4: Bộ Công an chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ hành vi của ông Phúc và vụ tai nạn ngày 4-9-2024 cũng như quá trình giải quyết khiếu nại trong vụ việc.

Diễn biến phức tạp vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long làm nữ sinh tử vong - Ảnh 3.

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao làm việc với gia đình em Tr. vào ngày 6-5

Ngày 2-5: Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra hồ sơ và xác định hành vi điều khiển ô tô tải của tài xế T. có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

VKSND Tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án số 73/QĐ-ĐTTH của Công an huyện Trà Ôn.

Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án "giết người" liên quan vụ ông Phúc bắn tài xế T. rồi tự sát.

Ngày 3-5: VKSND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án số 73/QĐ-ĐTTH như theo yêu cầu của VKSND Tối cao.

Diễn biến phức tạp vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long làm nữ sinh tử vong - Ảnh 4.

Diễn biến phức tạp vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long làm nữ sinh tử vong - Ảnh 5.

Quần áo cùng chiếc xe đạp điện mà Tr. sử dụng vào ngày xảy ra tai nạn

Ngoài ra, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công Phó Thủ trưởng, điều tra viên tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên.

Ngày 4-5: Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã làm việc với VKSND tỉnh Vĩnh Long, VKSND huyện Trà Ôn và một số cán bộ liên quan trong quá trình thụ lý vụ án ngay từ ban đầu.

Ngày 5-5: Công an tỉnh Vĩnh Long làm việc với gia đình nạn nhân và luật sư.

Ngày 6-5: Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao gặp gia đình Tr. tìm hiểu về vụ tai nạn cũng như yêu cầu của thân nhân. Ngoài ra, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao còn gặp một số nhân chứng, kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm

Ngày 7-5: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" liên quan đến vụ tai nạn trên.

Ngày 26-5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm.

Tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế T.

Diễn biến phức tạp vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long làm nữ sinh tử vong - Ảnh 6.

Giấy khen của em Tr. treo khắp nhà

Ngày 26-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long mời bà H. (mẹ của Tr.) cùng luật sư lên thông báo kết quả giám định tâm thần đối với tài xế T. Theo đó, ông T. mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình…

Ngày 1-10, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm do chưa thu thập đủ chứng cứ.

Ngày 11-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản gửi cơ quan báo chí thông tin về vụ án "giết người" liên quan vụ ông Phúc bắn tài xế T. sau đó tự sát. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Ngày 13-10, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao Nguyễn Hoàng Thắng đã ký thông báo "Kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm" về vụ "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

Theo đó, VKSND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu nên Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao ban hành quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để tiếp tục xác minh, giải quyết.

Tin liên quan

Vụ tai nạn "chấn động" ở Vĩnh Long làm nữ sinh tử vong: Thông báo mới từ VKSND Tối cao

Vụ tai nạn "chấn động" ở Vĩnh Long làm nữ sinh tử vong: Thông báo mới từ VKSND Tối cao

(NLĐO) - Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ tai nạn làm nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong.

Kết quả giám định tâm thần của tài xế trong vụ tai nạn giao thông “chấn động” ở Vĩnh Long

(NLĐO) - Kết luận giám định nêu: “Hiện tại, đương sự mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình”

Vụ TNGT làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Gia hạn thời gian điều tra 2 tháng

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long có quyết định gia hạn điều tra vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong thêm 2 tháng.

Vĩnh Long tai nạn giao thông nữ sinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo