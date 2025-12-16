Liên quan đến việc Cục Cảnh sát môi trường (C05), Bộ Công an kiểm tra, bắt quả tang một cơ sở ở TPHCM đang nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã như hổ, gấu, báo…, ngày 16-12, đại diện cơ sở này đã lên tiếng phản hồi trước thông tin này.

Theo đại diện của Khu du lịch Thủy Châu (phường Đông Hòa, TPHCM)- nơi nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã, trước đó đơn vị đã có báo cáo với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương cũ (nay là TPHCM).

Một con hổ được nuôi nhốt tại Khu Du lịch Thủy Châu

"Năm 2002, cơ sở đã có văn bản xin phép Sở. Sau đó, năm nào Chi cục Kiểm lâm cũng xuống kiểm tra. Việc nuôi nhốt được thực hiện công khai, chứ không giấu diếm và có báo cáo đầy đủ" - đại diện cơ sở này thông tin.

Trước đó, ngày 15-12, Công an phối hợp lực lượng kiểm lâm đã làm việc, xác định có 2 con hổ, 2 con gấu, 1 con báo đốm đang được nuôi nhốt tại cơ sở nuôi nhốt thí điểm động vật hoang dã của ông Ngô Duy Tân (phường Đông Hòa, TPHCM).

Ngoài ra, nơi đây còn có 12 con cá sấu với trọng lượng khoảng từ 150 - 200 kg/con, mỗi con dài trung bình từ 2 m đến hơn 3 m. Lực lượng phối hợp đã bắn điện 2 lần vào 2 con cá sấu nhưng đều không khống chế được do cá sấu quá lớn, dòng điện 220V không đủ làm tê liệt.

12 con cá sấu này được đưa đến Khu Du lịch Đại Nam để phục vụ công tác nghiệp vụ, xác minh làm rõ.