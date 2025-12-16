HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Vụ nuôi nhốt nhiều hổ, gấu, báo tại TPHCM: Đại diện Khu du lịch Thủy Châu nói “đã báo cáo”

Thanh Thảo

(NLĐO) - Đại diện khu du lịch nuôi nhốt động vật hoang dã cho rằng đã có báo cáo với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương cũ

Liên quan đến việc Cục Cảnh sát môi trường (C05), Bộ Công an kiểm tra, bắt quả tang một cơ sở ở TPHCM đang nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã như hổ, gấu, báo…, ngày 16-12, đại diện cơ sở này đã lên tiếng phản hồi trước thông tin này.

Theo đại diện của Khu du lịch Thủy Châu (phường Đông Hòa, TPHCM)- nơi nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã, trước đó đơn vị đã có báo cáo với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương cũ (nay là TPHCM).

Chủ cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã ở TPHCM nói gì? - Ảnh 1.

Một con hổ được nuôi nhốt tại Khu Du lịch Thủy Châu

"Năm 2002, cơ sở đã có văn bản xin phép Sở. Sau đó, năm nào Chi cục Kiểm lâm cũng xuống kiểm tra. Việc nuôi nhốt được thực hiện công khai, chứ không giấu diếm và có báo cáo đầy đủ" - đại diện cơ sở này thông tin.

Trước đó, ngày 15-12, Công an phối hợp lực lượng kiểm lâm đã làm việc, xác định có 2 con hổ, 2 con gấu, 1 con báo đốm đang được nuôi nhốt tại cơ sở nuôi nhốt thí điểm động vật hoang dã của ông Ngô Duy Tân (phường Đông Hòa, TPHCM).

Ngoài ra, nơi đây còn có 12 con cá sấu với trọng lượng khoảng từ 150 - 200 kg/con, mỗi con dài trung bình từ 2 m đến hơn 3 m. Lực lượng phối hợp đã bắn điện 2 lần vào 2 con cá sấu nhưng đều không khống chế được do cá sấu quá lớn, dòng điện 220V không đủ làm tê liệt.

12 con cá sấu này được đưa đến Khu Du lịch Đại Nam để phục vụ công tác nghiệp vụ, xác minh làm rõ.

Tin liên quan

Bị tận diệt, chim hoang dã ngày càng vắng bóng

Bị tận diệt, chim hoang dã ngày càng vắng bóng

Hoạt động mua bán chim trời hoang dã đã và đang diễn ra công khai trên mạng xã hội, kết nối cả "chợ mạng" với quán nhậu

Mua bán động vật hoang dã: Đừng trông chờ vào sự tự giác, phải phạt tù!

(NLĐO) - Bất kể ai vi phạm vào việc xâm hại hay sử dụng động vật hoang dã là truy tố hình sự, phạt tù thật nghiêm khắc, may ra mới chấm dứt tình trạng tàn sát động vật quý hiếm

Lần đầu tiên, voi mang thai trong môi trường bán hoang dã

(NLĐO) - Một con voi nuôi tại khu du lịch sinh thái tại Đồng Nai vừa được xác định đã mang thai được 9 tháng

tỉnh Bình Dương động vật hoang dã Cục cảnh sát sở nông nghiệp khu du lịch Khu du lịch Thủy Châu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo