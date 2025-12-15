HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Bắt quả tang một cơ sở đang nuôi nhốt nhiều hổ, gấu, báo tại TPHCM

Thanh Thảo

(NLĐO) -Nhiều năm trước một số con hổ nuôi nhốt tại cơ sở này đã bị ốm yếu, chết và được mang đi tiêu hủy

Ngày 15-12, Cục Cảnh sát môi trường (C05), Bộ Công an đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang một cơ sở đang nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã như hổ, báo, gấu…

Bắt quả tang một cơ sở đang nuôi nhốt nhiều hổ, gấu, báo tại TPHCM - Ảnh 1.

Một con hổ gầy yếu được nuôi nhốt tại phường Đông Hòa, TPHCM

Công an phối hợp lực lượng kiểm lâm đã làm việc, xác định có 2 con hổ, 2 con gấu, 1 con báo đốm đang được nuôi nhốt tại cơ sở nuôi nhốt thí điểm động vật hoang dã của ông Ngô Duy Tân (phường Đông Hòa, TPHCM).

Các cá thể hổ, báo, gấu đến thời điểm hiện tại chưa có hồ sơ quản lý nhưng xác định 2 con hổ đã nhiều năm tuổi, đang trong tình trạng sức khỏe ốm yếu. 

Được biết, nhiều năm trước một số con hổ nuôi nhốt tại cơ sở này đã bị ốm yếu, chết và được mang đi tiêu hủy; số còn lại ông Ngô Duy Tân bàn giao lại cho cơ quan chức năng nhưng không đơn vị nào nhận dẫn đến việc phải nuôi nhốt tại cơ sở này.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang kiểm tra, lập biên bản, xử lý số động vật hoang dã kể trên.

Một số hình ảnh tại khu nuôi nhốt:

Bắt quả tang một cơ sở đang nuôi nhốt nhiều hổ, gấu, báo tại TPHCM - Ảnh 2.

Bắt quả tang một cơ sở đang nuôi nhốt nhiều hổ, gấu, báo tại TPHCM - Ảnh 3.

Bắt quả tang một cơ sở đang nuôi nhốt nhiều hổ, gấu, báo tại TPHCM - Ảnh 4.

Bắt quả tang một cơ sở đang nuôi nhốt nhiều hổ, gấu, báo tại TPHCM - Ảnh 5.

Tin liên quan

Mua bán động vật hoang dã: Đừng trông chờ vào sự tự giác, phải phạt tù!

Mua bán động vật hoang dã: Đừng trông chờ vào sự tự giác, phải phạt tù!

(NLĐO) - Bất kể ai vi phạm vào việc xâm hại hay sử dụng động vật hoang dã là truy tố hình sự, phạt tù thật nghiêm khắc, may ra mới chấm dứt tình trạng tàn sát động vật quý hiếm

Lần đầu tiên, voi mang thai trong môi trường bán hoang dã

(NLĐO) - Một con voi nuôi tại khu du lịch sinh thái tại Đồng Nai vừa được xác định đã mang thai được 9 tháng

Vô tư buôn bán động vật hoang dã

Tình trạng buôn bán động vật hoang dã, động vật quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng diễn ra nhiều nơi.

động vật hoang dã cơ quan chức năng Cục cảnh sát Đông Hòa hổ
