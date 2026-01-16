Vụ ô tô đậu trước nhà bị đập phá: Bất ngờ danh tính "thủ phạm" bịt mặt gây ra vụ việc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ ô tô đậu trước nhà bị đập phá: Bất ngờ danh tính "thủ phạm" bịt mặt gây ra vụ việc

Đức Ngọc

(NLĐO) - Cơ quan công an xác định kẻ mặc áo mưa, bịt mặt, đập phá xe ô tô của chủ nhà là người đàn ông hàng xóm.

Ngày 16-1, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa đấu tranh làm rõ việc cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra trên địa bàn.

Video ghi lại diễn biến của vụ việc

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 10 phút ngày 12-1, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận tin báo của anh L.Đ.C. (SN 1995, trú tại xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại phường Trường Vinh) về việc xe ô tô của gia đình anh mang BKS 37C-457.xx để trước nhà tại đường Phan Đăng Lưu (khối 15, phường Trường Vinh) bị đập phá, làm vỡ kính chắn gió phía trước và nhiều bộ phận ngoại thất khác.

TIN LIÊN QUAN

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường cử tổ công tác đến hiện trường xác minh, điều tra. 

Nhận định đối tượng có hành vi liều lĩnh, xem thường pháp luật, Công an phường Trường Vinh chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để làm rõ. 

Đến 15 giờ ngày 13-01, Công an phường Trường Vinh bắt giữ Nguyễn Văn Sơn (SN 1967, trú tại khối 15, phường Trường Vinh), là người sống cạnh nhà anh C..

Danh tính kẻ đập phá ô tô hàng xóm gây sốc tại Nghệ An - Ảnh 1.

Hình ảnh ông Nguyễn Văn Sơn phá xe ô tô hàng xóm được Camera an ninh ghi lại

Tại cơ quan Công an, ban đầu ông Sơn quanh co, chối tội, không hợp tác. Tuy nhiên, trước chứng cứ đầy đủ, ông Sơn phải thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 12-1, ông Sơn dùng xà cầy kim loại đập nhiều lần vào xe ô tô của anh C., gây hư hỏng nặng.

Hiện, Công an phường Trường Vinh đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Không cho vượt, người đàn ông đập phá xe ô tô người đi đường

Không cho vượt, người đàn ông đập phá xe ô tô người đi đường

(NLĐO) – Bực tức vì chiếc xe con không cho vượt, một thầy chùa đã yêu cầu xin lỗi rồi dùng gậy đập phá xe con của người đi đường

CLIP: 2 xe ben đậu giữa đường, tài xế dùng dao rựa đập phá xe đối thủ

(NLĐO) – Đoạn clip cho thấy tài xế xe ben BKS: 49C.164.37 chặn 1 xe ben khác rồi dùng rựa dọa giết, đập phá xe đối thủ, trong khi tài xế kia thách thức.

Xôn xao clip hàng chục người bao vây đập phá xe ô tô, tài xế tông xe “điên loạn”

(NLĐO) - Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người vây đập xe ô tô con, tài xế tông xe “điên loạn”.

tỉnh Nghệ An Xe ô tô phòng cảnh sát hình sự camera an ninh cơ quan công an hành vi phạm tội công an phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo