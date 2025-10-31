Khu đất công 50 tỉ đồng bị “hô biến” ở phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai nằm ở vị trí đắc địa với 3 mặt tiền.

Ngày 31-10, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết liên quan đến loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng" ở phường Quy Nhơn Tây mà Báo Người Lao Động đã phản ánh, tại cuộc họp mới đây giữa các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan chức năng đã thống nhất đề xuất UBND tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trong một diễn biến khác, ngày 29-10, tại UBND phường Quy Nhơn Tây, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã công bố kết luận thanh tra vụ việc nói trên. Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết đã báo cáo UBND tỉnh; sẽ công khai kết luận thanh tra với cơ quan báo chí sau.

Trước đó, từ ngày 7-8 đến 12-8, Báo Người Lao Động đăng loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng". Trong đó, phản ánh khu đất công rộng hơn 2.500 m², có giá thị trường khoảng 50 tỉ đồng tại thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây (trước đây là xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), vốn do Nhà nước quản lý và HTX Phước Thành 3 sử dụng, đã bị "hô biến", sau đó chuyển nhượng thành đất của cán bộ.

Cụ thể, sau khi được "hợp thức hóa" đứng tên một cá nhân, khu đất nhanh chóng được sang tên cho nhiều cán bộ và người nhà lãnh đạo xã Phước Mỹ cũ. Trong số này có bà Lê Thị Thu Thủy (vợ ông Cao Minh Thi, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây), bà Trần Thị Nhi (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là cán bộ UBND phường Quy Nhơn Tây) và ông Đỗ Nguyên Đính (nguyên cán bộ địa chính xã Phước Mỹ).

Không chỉ vậy, tại phường Quy Nhơn Tây hiện còn tồn tại hàng trăm công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công ích, đất dự án. Phần lớn các công trình này được xây dựng từ thời xã Phước Mỹ cũ, nhất là khi ông Cao Minh Thi làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã.

Hàng loạt căn biệt thự mái Thái, công trình được xây dựng trái phép trên đất công ở phường Quy Nhơn Tây (xã Phước Mỹ cũ)

Sau loạt bài điều tra trên, ngày 19-8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác minh toàn bộ vụ việc. Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các ngành chức năng và UBND phường Quy Nhơn Tây khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan nếu để xảy ra sai phạm. Kết quả phải báo cáo UBND tỉnh và có văn bản trả lời Báo Người Lao Động trước ngày 20-9.

Trong khi đoàn công tác do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì vẫn đang tiếp tục kiểm tra, xác minh vụ việc theo chỉ đạo, ngày 28-8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục có văn bản giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra, làm rõ nội dung Báo Người Lao Động đã phản ánh về công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây. Trên cơ sở đó, ngày 11-9, Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định thanh tra vụ việc này.