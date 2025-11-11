Vụ "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng": Xác định vụ việc xuất hiện dấu hiệu "móc ngoặc"

Sáng 11-11, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ kết quả thanh tra sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại phường Quy Nhơn Tây (trước đây là xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Khu đất công 50 tỉ “hô biến” ở phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai nằm ở vị trí đắc địa với 3 mặt tiền.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai, vụ việc xuất hiện dấu hiệu "móc ngoặc" giữa một số cán bộ xã Phước Mỹ cũ với các cá nhân khác, nhằm "hô biến" khu đất công rộng khoảng 2.500 m² thành đất tư nhân của chính họ.

Ngoài ra, kết luận cũng nêu rõ tại phường Quy Nhơn Tây từng xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên đất công. Tuy nhiên, do các cá nhân, đơn vị liên quan đã khắc phục hậu quả, nên mức xử lý chỉ là hành chính theo quy định.

Trước đó, từ ngày 7-8 đến 12-8, Báo Người Lao Động đăng loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng", phản ánh khu đất công rộng khoảng 2.500 m² tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ cũ có giá thị trường khoảng 50 tỉ đồng, bị "hô biến" thành đất tư, sau đó chuyển nhượng sang đất của cán bộ và người nhà của cán bộ xã Phước Mỹ.

Cụ thể, trong số này có bà Lê Thị Thu Thủy (vợ ông Cao Minh Thi, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây); bà Trần Thị Nhi (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là cán bộ UBND phường Quy Nhơn Tây); ông Đỗ Nguyên Đính (nguyên cán bộ địa chính xã Phước Mỹ).

Sau loạt bài điều tra, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã giao Thanh tra tỉnh làm rõ nội dung Báo Người Lao Động phản ánh về công tác quản lý đất đai tại phường Quy Nhơn Tây.



