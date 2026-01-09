HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ quán bar có nhân viên cầm xẻng dọa đánh khách nước ngoài: Phạt tiền, buộc ngưng hoạt động

K. Nam

(NLĐO) - Phường Nha Trang xử phạt Công ty Biển Xanh 50 triệu đồng, buộc ngưng hoạt động và tháo dỡ ki-ốt tại bãi biển Trần Phú

Chiều 9-1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho hay vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Biển Xanh (trụ sở tại 59/9/12 Hoàng Diệu, phường Nha Trang) với tổng số tiền 50 triệu đồng do vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh.

Đây là doanh nghiệp để nhân viên cầm xẻng dọa đánh 2 du khách người nước ngoài gây bức xúc dư luận vừa qua.

Theo quyết định xử phạt, Công ty Biển Xanh đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, doanh nghiệp không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận hoạt động địa điểm kinh doanh, vi phạm quy định tại Khoản 5, Điều 44 Nghị định 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Với hành vi này, công ty bị phạt 25 triệu đồng.

Hành vi vi phạm thứ hai là kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại khu vực bãi biển đường Trần Phú (đối diện số 70 Trần Phú), phường Nha Trang. Hành vi này vi phạm Khoản 1, Điều 18 Nghị định 115/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP), với mức phạt 25 triệu đồng.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định Công ty Biển Xanh đang khai thác dịch vụ ghế, dù và tổ chức kinh doanh ăn uống tại quầy ki-ốt bờ biển phía Đông đường Trần Phú, trái với quy định.

Trước đó, UBND TP Nha Trang đã có Công văn số 4625/UBND-QLĐT yêu cầu doanh nghiệp không sử dụng quầy ki-ốt để tổ chức ăn uống, giải khát tại khu vực bãi biển.

Phạt 50 triệu đồng doanh nghiệp để nhân viên cầm xẻng dọa khách nước ngoài - Ảnh 1.

Nhân viên quán Bluesea Beach & Bar cầm xẻng dọa đánh du khách

Đáng chú ý, hợp đồng số 25/2025/HĐDB ký giữa Ban Quản lý dịch vụ công ích Nha Trang và Công ty Biển Xanh về việc tổ chức hoạt động dịch vụ đặt dù – ghế nằm tại bãi biển đã hết hiệu lực từ ngày 31-12-2025.

Trên cơ sở đó, UBND phường Nha Trang yêu cầu Công ty Biển Xanh ngưng toàn bộ hoạt động dịch vụ tại khu vực bãi biển phía Đông đường Trần Phú (khu vực số 4, lô số 5), đồng thời tháo dỡ công trình quầy ki-ốt tại vị trí này do sử dụng sai mục đích. Thời hạn hoàn thành việc tháo dỡ chậm nhất đến hết ngày 10-1-2026.

Clip nhân viên quán Bluesea Beach & Bar cầm xẻng dọa đánh du khách

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nhân viên quán Bluesea Beach & Bar cầm xẻng, ghế dọa đánh du khách nước ngoài, gây bức xúc dư luận.

Đại diện quán xác nhận vụ việc xảy ra vào dịp Tết Dương lịch, cho biết thời điểm đó hai du khách nước ngoài đã sử dụng nhiều bia rượu và tự ý vào quán, dẫn đến mâu thuẫn với nhóm khách đang ngồi tại đây.

Tin liên quan

Đình chỉ quán bar có nhân viên cầm xẻng dọa khách nước ngoài ở Nha Trang

Đình chỉ quán bar có nhân viên cầm xẻng dọa khách nước ngoài ở Nha Trang

(NLĐO)- Ngày 6-1, UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định đình chỉ hoạt động quán Bluesea Beach & Bar ở 70 Trần Phú

Cầm xẻng dọa du khách nước ngoài, nhân viên quán bar ở Nha Trang bị xử lý

(NLĐO) - Chủ quán bar có nhân viên dùng xẻng dọa du khách ở Nha Trang thừa nhận hành vi khiếm nhã của nhân viên và hé lộ nguyên nhân

Hình ảnh tàu biển du lịch đầu tiên của năm 2026 đưa 2.800 khách châu Âu đến Nha Trang

(NLĐO)- Trưa 4-1, tàu du lịch biển Costa Serena chở 2.800 khách Châu Âu thăm Nha Trang- Khánh Hòa, đây chuyến tàu quốc tế đầu tiên cập cảng trong năm mới 2026

tỉnh Khánh Hòa Nha Trang quyết định xử phạt xử phạt vi phạm xử phạt vi phạm hành chính
