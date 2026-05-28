Pháp luật

Vụ sập mỏ đá sập khiến 3 người tử vong: Lời khai ban đầu của giám đốc tại cơ quan công an

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định nguyên nhân 3 ngưởi tử vong trong vụ sập mỏ đá và đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam giám đốc để điều tra

Ngày 27-5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin việc bắt giam đốc Công ty TNHH Anh Tuấn (có mỏ đá tại thôn Quý Long, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa), nơi xảy ra vụ sập mỏ khiến 3 công nhân tử vong.

Lý do giám đốc mỏ đá sập khiến 3 người tử vong bị khởi tố - Ảnh 1.

Khu vực mỏ đá nơi xảy ra sạt lở khiến 3 công nhân tử vong

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Hải (SN 1980, ngụ xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH Anh Tuấn có địa chỉ tại số 98 Tân Sơn, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa (nay là Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa) cấp giấy chứng nhận kinh doanh doanh nghiệp tư nhân và được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đá xây dựng) tại mỏ đá Núi Áo thuộc thôn Quý Long, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa với diện tích 13.600 m2, diện tích khai thác 10.000 m2.

Sau nhiều lần thay đổi người đại diện, đến tháng 6-2025, Lưu Văn Hải đăng ký thành lập doanh nghiệp đứng tên chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Anh Tuấn.

Để khai thác khoáng sản Hải đã thuê 3 người tử vong trong vụ sập mỏ ở xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai làm công nhân với nhiệm vụ khoan cắt đá tại mỏ. Tuy nhiên, những người này không được tập huấn về hoạt động khai mỏ.

Tại hồ sơ thiết kế mỏ quy định áp dụng hệ thống khai thác theo lớp đứng, cắt tầng nhỏ, chuyển tải bằng nổ mình. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí khai thác, Hải chỉ đạo công nhân khai thác không đúng phương pháp dẫn đến việc mỏ núi có nguy cơ sạt lở nhưng không thực hiện biện pháp cảnh báo và xây dựng phương án chống sạt lở.

Lý do giám đốc mỏ đá sập khiến 3 người tử vong bị khởi tố - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa triển khai phương án cứu nạn cứu hộ khi vụ việc xảy ra

Quá trình điều tra, công an xác định từ cuối tháng 3-2026, Hải chỉ đạo công nhân thực hiện việc khoan đá nhồi mìn nổ đá tại vị trí mặt núi phía Đông với mục đích tạo ra khoảng trống (dạng hở hàm ếch) để thuận tiện cho việc khai thác.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20-5, khi công nhân đang làm việc thì bị diện tích đá hở hàm ếch ở phía trên sườn núi sạt xuống đè lên người dẫn đến tử vong.

Tại cơ quan công an, Lưu Văn Hải thừa nhận đã không thực hiện đúng quy trình khai thác và không thực hiện các biện pháp an toàn lao động dẫn đến vụ việc tai nạn đáng tiếc.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 20-5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng khiến 3 công nhân gặp nạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, công nhân Lò Văn T. (SN 1986); Lò Văn Q. (SN 1989) và Nguyễn Văn N. (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Lào Cai) đang lao động tại khu vực chân núi đá thì bất ngờ đất đá ập xuống vùi lấp. Hậu quả, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu; 2 người bị vùi lấp được lực lượng chức năng tìm thấy trong sáng ngày 21-5.


Xác định nguyên nhân vụ sập mỏ đá, 3 người tử vong

Xác định nguyên nhân vụ sập mỏ đá, 3 người tử vong

(NLĐO)- Cơ quan chức năng ở Thanh Hóa đã làm rõ nguyên nhân vụ sập mỏ đá khiến 3 công nhân thiệt mạng do khai thác sai thiết kế, tạo hàm ếch

VIDEO: Hiện trường vụ sạt lở tại mỏ đá ở Thanh Hóa khiến 3 người tử vong

(NLĐO)- Tại hiện trường khu vực mỏ đá sạt lở khiến 3 người tử vong ở Thanh Hóa cho thấy một vệt sạt trượt ở trên núi xuống vẫn còn hiện hữu.

Sạt lở tại mỏ đá, 1 người chết, 2 người bị vùi lấp chưa tìm thấy

(NLĐO)- Khi công nhân đang lao động tại một mỏ đá ở Thanh Hóa thì bất ngờ xảy ra sạt lở đất đá từ trên núi xuống khiến 1 người chết, 2 người bị vùi lấp

