Thời sự

Sạt lở tại mỏ đá, 1 người chết, 2 người bị vùi lấp chưa tìm thấy

Tuấn Minh

(NLĐO)- Khi công nhân đang lao động tại một mỏ đá ở Thanh Hóa thì bất ngờ xảy ra sạt lở đất đá từ trên núi xuống khiến 1 người chết, 2 người bị vùi lấp

Sáng 21-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đang huy động lực lượng phối hợp với quân đội và các cơ quan chức năng tới hiện trường vụ sạt lở đá khiến 1 người chết, 2 người bị vùi lấp để triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Sạt lở tại khu vực mỏ đá, 1 người chết, 2 người đang bị vùi lấp - Ảnh 1.

Khu vực mỏ đá nơi xảy ra sạt lở khiến 1 người chết, 2 người bị vùi lấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 20-5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa), khi các công nhân đang làm việc thì bất ngờ xảy ra sạt lở đất đá.

Thời điểm xảy ra vụ việc, công nhân Lò Văn Thời (SN 1986); Lò Văn Quý (SN 1989) và Nguyễn Văn Ngay (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Lào Cai) đang lao động tại khu vực chân núi đá thì gặp nạn.

Hậu quả, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu; 2 người bị đất đá vùi lấp chưa được tìm thấy.

Sạt lở tại khu vực mỏ đá, 1 người chết, 2 người đang bị vùi lấp - Ảnh 2.

Ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn cứu hộ

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, và các cơ quan sở ngành, địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ.

Công an, quân đội đã huy động tối đa nhân lực như lực lượng cùng nhiều phương tiện, máy móc chuyên dụng, chó nghiệp vụ, máy dò nguồn nhiệt hồng ngoại để khẩn trương tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở.

    Thông báo