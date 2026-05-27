Xác định nguyên nhân vụ sập mỏ đá, 3 người tử vong

Ngày 27-5, tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nội vụ và UBND xã Cẩm Tú tổ chức hội nghị và tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn, nơi xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong hôm 20-5.

Hiện trường mỏ đá nơi xảy ra sạt lở khiến 3 công nhân thiệt mạng

Theo biên bản kiểm tra, Công ty TNHH Anh Tuấn chưa xây dựng tuyến đường hào cho công nhân lên núi từ cốt +80 đến cốt + 160 m. Hệ thống khai thác không đúng theo các thông số thiết kế được thẩm định, phê duyệt như: Khai thác từ dưới lên, không cắt tầng khai thác; khai thác cắt chân, tạo hàm ếch tại khu vực chân núi.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, đây là một trong những nguyên nhân gây sạt lở.

Tại buổi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định khu vực khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn còn đá om, treo có nguy cơ tiềm ẩn sạt trượt, gây mất an toàn khu vực mỏ.

Đoàn kiểm tra kiến nghị Công ty TNHH Anh Tuấn tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá ở xã Cẩm Tú. Đề nghị UBND xã Cẩm Tú kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt động của mỏ đá.

Mỏ đá khai thác không đúng thiết kế, tạo hàm ếch là nguyên nhân dẫn tới sạt lở

Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành đo đạc hiện trạng, xác định trữ lượng khoáng sản còn lại, khối lượng khoáng sản vượt ra ngoài (nếu có) để báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 20-5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng khiến 3 công nhân gặp nạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, công nhân Lò Văn T. (SN 1986); Lò Văn Q. (SN 1989) và Nguyễn Văn N. (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Lào Cai) đang lao động tại khu vực chân núi đá thì bất ngờ đất đá ập xuống vùi lấp. Hậu quả, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu; 2 người bị vùi lấp được lực lượng chức năng tìm thấy trong sáng ngày 21-5.