Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Ngày 13-5, lãnh đạo UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất việc giám định, xác minh nhân thân và bàn giao thi thể Đinh Xuân T. (SN 1997, trú thôn Tiến Hoá) cho gia đình mai táng.

Đinh Xuân T. được xác định là nghi phạm liên quan vụ án mạng khiến vợ cũ là chị Cao Thị S. (SN 1995 tuổi, trú bản Yên Hợp) tử vong tại nhà riêng vào tối 11-5.

Trước đó, khoảng 22 giờ 11-5, người dân bản Yên Hợp bàng hoàng phát hiện chị S. tử vong trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Tại hiện trường, nhiều vết máu vương vãi khắp nền nhà và khu vực xung quanh. Căn nhà sau đó được lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ việc, T. rời khỏi hiện trường, bỏ chạy vào khu vực đồi núi phía sau bản. Hàng chục cán bộ công an cùng lực lượng địa phương đã tổ chức xuyên đêm truy tìm.

Lực lượng chức năng truy tìm nghi phạm

Nghi phạm được phát hiện đã treo cổ tử vong sau khi sát hại vợ cũ

Đến sáng 13-5, thi thể nghi phạm được phát hiện trong tư thế treo cổ tại một lán rẫy nằm sâu trong rừng, cách hiện trường vụ án khoảng 20 phút đi bộ. Đáng chú ý, lán rẫy này do gia đình bên vợ dựng lên để phục vụ sản xuất.

Theo người dân địa phương, giữa T. và chị S. từng là vợ chồng có thời gian dài chung sống, hai người có 4 đứa con chung nhưng gần đây phát sinh nhiều mâu thuẫn. Sau đó, cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn không lâu trước khi vụ án xảy ra.

Đáng chú ý, trước thời điểm xảy ra vụ việc, tài khoản Facebook mang tên "Tùng Đx" của nghi phạm đã đăng tải dòng trạng thái dài với nhiều nội dung tiêu cực. Trong đó, người này xin lỗi cha mẹ, người thân và cho rằng bản thân "quá yêu vợ", "không muốn vợ là của ai khác".

Tài khoản này còn viết: "Tạm biệt người anh yêu trong vòng 12 năm qua… tuy mình không sinh cùng ngày cùng giờ nhưng mà mình chết với nhau cùng ngày".

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục khám nghiệm, điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.