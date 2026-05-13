HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ sát hại vợ cũ ở Quảng Trị: Nghi phạm đăng dòng trạng thái gây ám ảnh

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nghi phạm vụ sát hại vợ cũ viết trên Facebook: "Tuy mình không sinh cùng ngày cùng giờ nhưng mà mình chết với nhau cùng ngày" - trước khi treo cổ tự tử

Trước khi treo cổ tự tử, nghi phạm sát hại vợ cũ đăng lời nhắn gây lạnh người - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Ngày 13-5, lãnh đạo UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất việc giám định, xác minh nhân thân và bàn giao thi thể Đinh Xuân T. (SN 1997, trú thôn Tiến Hoá) cho gia đình mai táng.

Đinh Xuân T. được xác định là nghi phạm liên quan vụ án mạng khiến vợ cũ là chị Cao Thị S. (SN 1995 tuổi, trú bản Yên Hợp) tử vong tại nhà riêng vào tối 11-5.

Trước đó, khoảng 22 giờ 11-5, người dân bản Yên Hợp bàng hoàng phát hiện chị S. tử vong trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Tại hiện trường, nhiều vết máu vương vãi khắp nền nhà và khu vực xung quanh. Căn nhà sau đó được lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ việc, T. rời khỏi hiện trường, bỏ chạy vào khu vực đồi núi phía sau bản. Hàng chục cán bộ công an cùng lực lượng địa phương đã tổ chức xuyên đêm truy tìm.

Trước khi treo cổ tự tử, nghi phạm sát hại vợ cũ đăng lời nhắn gây lạnh người - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng truy tìm nghi phạm

Trước khi treo cổ tự tử, nghi phạm sát hại vợ cũ đăng lời nhắn gây lạnh người - Ảnh 3.

Nghi phạm được phát hiện đã treo cổ tử vong sau khi sát hại vợ cũ

Đến sáng 13-5, thi thể nghi phạm được phát hiện trong tư thế treo cổ tại một lán rẫy nằm sâu trong rừng, cách hiện trường vụ án khoảng 20 phút đi bộ. Đáng chú ý, lán rẫy này do gia đình bên vợ dựng lên để phục vụ sản xuất.

Theo người dân địa phương, giữa T. và chị S. từng là vợ chồng có thời gian dài chung sống, hai người có 4 đứa con chung nhưng gần đây phát sinh nhiều mâu thuẫn. Sau đó, cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn không lâu trước khi vụ án xảy ra.

Đáng chú ý, trước thời điểm xảy ra vụ việc, tài khoản Facebook mang tên "Tùng Đx" của nghi phạm đã đăng tải dòng trạng thái dài với nhiều nội dung tiêu cực. Trong đó, người này xin lỗi cha mẹ, người thân và cho rằng bản thân "quá yêu vợ", "không muốn vợ là của ai khác".

Tài khoản này còn viết: "Tạm biệt người anh yêu trong vòng 12 năm qua… tuy mình không sinh cùng ngày cùng giờ nhưng mà mình chết với nhau cùng ngày".

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục khám nghiệm, điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Tin liên quan

Quảng Bình: Mâu thuẫn quyền nuôi con, người đàn ông dùng kéo đâm vợ cũ

Quảng Bình: Mâu thuẫn quyền nuôi con, người đàn ông dùng kéo đâm vợ cũ

(NLĐO) - Đoàn Mạnh Hùng (ngụ Quảng Bình) nhiều lần tìm cách giành lại quyền nuôi con từ vợ cũ nhưng không thành công.

Truy bắt người đàn ông sát hại vợ cũ, 4 con nhỏ bơ vơ sau án mạng

(NLĐO) - Sau khi dùng dao sát hại vợ cũ tại nhà riêng, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường, công an đang khẩn trương truy bắt để phục vụ điều tra.

Trả hồ sơ điều tra vụ sát hại thiếu tá công an, làm rõ bệnh án tâm thần

(NLĐO) - Trong quá trình xét xử vụ án sát hại thiếu tá công an, TAND tỉnh Đắk Lắk đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung do phát sinh tình tiết mới.

Quảng Trị tìm thấy thi thể treo cổ tự tử đăng facebook sát hại vợ cũ Kim Phú lời nhắn lạnh người
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo