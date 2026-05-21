Thời sự

Vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa: Tìm thấy 2 thi thể bị vùi lấp

Tuấn Minh

(NLĐO)- Lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy cả 2 thi thể người bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại một mỏ đá ở xã Cẩm Tú khiến 3 người gặp nạn.

Sáng 21-5, tin từ UBND xã Cẩm Quý, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại mỏ đá tại Công ty TNHH Anh Tuấn chiều 20-5.

- Ảnh 1.

Khu vực sạt lở nơi 2 nạn nhân bị vùi lấp đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong sáng 21-5

Theo đó, khoảng 6 giờ sáng nay thi thể anh Lò Văn Q. được tìm thấy, đến 8 giờ thi thể anh Nguyễn Văn N. cũng được tìm thấy.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 20-5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa), khi các công nhân đang làm việc thì bất ngờ xảy ra sạt lở đất đá.

Thời điểm xảy ra vụ việc, công nhân Lò Văn T. (SN 1986); Lò Văn Q. (SN 1989) và Nguyễn Văn N. (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Lào Cai) đang lao động tại khu vực chân núi đá thì gặp nạn.

- Ảnh 2.

Khu vực núi đá nơi xảy ra vụ việc sạt lở

Hậu quả, anh Lò Văn T. tử vong trên đường đi cấp cứu; 2 người bị đất đá vùi.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan sở ngành, địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ.

- Ảnh 3.

Công tác cứu nạn cứu hộ được triển khai suốt đêm

Công an, quân đội đã huy động tối đa nhân lực như lực lượng cùng nhiều phương tiện, máy móc chuyên dụng, chó nghiệp vụ, máy dò nguồn nhiệt hồng ngoại để khẩn trương tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.

Hiện, cơ quan chức năng đang triển khai các công tác khám nghiệm, tiến hành bàn giao các nạn nhân cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Tảng đá hàng chục tấn sạt lở xuống nhà dân, 3 mẹ con may mắn thoát chết

Tảng đá hàng chục tấn sạt lở xuống nhà dân, 3 mẹ con may mắn thoát chết

(NLĐO)- Trong lúc 3 mẹ con một gia đình ở Thanh Hóa đang ngủ thì bất ngờ 1 tảng đá hàng chục tấn từ trên núi sạt lở xuống, đè sập khu nhà bếp

Sạt lở nghiêm trọng ở Cà Mau khiến tài sản hơn 3 tỉ đồng bị kéo xuống sông

(NLĐO) – Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại một xã ở Cà Mau đã khiến lộ giao thông và nhà dân bị kéo xuống sông vào lúc rạng sáng.

Sạt lở nghiêm trọng ở Tây Ninh, đường 60 m sụt lún

(NLĐO) - Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường bờ đông sông Lò Gạch Tây Ninh, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và đời sống người dân

