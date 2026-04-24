Sạt lở nghiêm trọng ở Cà Mau khiến tài sản hơn 3 tỉ đồng bị kéo xuống sông

Ngày 24-4, UBND xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng.

Hiện trường vụ sạt lở ở xã Đầm Dơi. Ảnh: Thành Quốc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, trên tuyến sông Đầm Dơi thuộc ấp 1, xã Đầm Dơi bất ngờ xảy ra vụ sạt lở làm thiệt hại hoàn toàn một đoạn kè dài 40m cùng 60m lộ giao thông nông thôn.

Không dừng lại ở đó, sạt lở còn làm ảnh hưởng một bến cẩu hàng hóa của hãng nước đá và công trình xây dựng của cơ sở kinh doanh thuốc thủy sản… Ở khu vực trên, tiếp tục có nguy cơ sạt lở thêm từ 20-30m. Vụ việc rất may không thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại tài sản hơn 3 tỉ đồng.

Ông Bùi Văn Tám (ngụ ấp 1) cho hay gia đình chưa kịp phản ứng khi cảm nhận đất dưới chân đang dịch chuyển thì lộ và nhà đã bị kéo xuống sông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngành chức năng xã Đầm Dơi đã cử lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đặt biển cảnh báo, cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở để đảm bảo toàn.



