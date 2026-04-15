Bạn đọc

Vụ sạt lở nghiêm trọng ở Tây Ninh: Công trình mới hoàn thành, chưa nghiệm thu

Hải Đường

(NLĐO) - Mới hoàn thành vào tháng 3 và đang chờ nghiệm thu nhưng tuyến đê bao kênh Lò Gạch ở Tây Ninh đã bất ngờ đổ sụp một đoạn dài 60 m

Liên quan đến sự cố sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đê bao kênh Lò Gạch xã Vĩnh Hưng, chiều 15-4, ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh - cho biết các ngành chức năng đang khẩn trương khoan khảo sát địa chất và lấy mẫu thí nghiệm. Đây là bước then chốt để xác định chính xác "bệnh lý" của công trình và đưa ra phương án khắc phục triệt để.

Đoạn sạt lở kênh Lò Gạch dài khoảng 60m, tạo thành hàm ếch rất nguy hiểm

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn sạt lở kéo dài khoảng 60 m (từ K7+630 đến K7+700). Toàn bộ mặt đê bị sụt lún sâu từ 1–2 m so với cao trình thiết kế.

Đáng chú ý, các vết nứt vẫn đang có dấu hiệu lan rộng, tạo thành những hàm ếch, nguy cơ nuốt chửng phần mặt đường còn lại.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, ông Đỗ Hữu Phương – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh – cho biết đã yêu cầu các đơn vị duy trì rào chắn cứng, phân luồng giao thông từ xa để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

"Ngoài việc bảo đảm an toàn giao thông, chúng tôi đang tập trung đánh giá toàn diện hiện trạng, theo dõi sát diễn biến sạt lở để chủ động phương án xử lý tiếp theo. Chính quyền địa phương khuyến cáo bà con tuyệt đối không đi vào khu vực nguy hiểm" - ông Phương nhấn mạnh.

Theo ngành chức năng, công trình nâng cấp tuyến đê bao kênh Lò Gạch có tổng mức đầu tư hơn 14,3 tỉ đồng, dài hơn 8 km, vừa mới hoàn thành vào tháng 3-2026. Sự cố xảy ra khi dự án còn chưa kịp nghiệm thu, bàn giao.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 12-4, một đoạn đường đê dài 60 m, rộng 5 m đã bị sạt lở hoàn toàn xuống phía kênh. Vụ việc không chỉ phá hủy kết cấu hạ tầng giao thông mà còn khiến hệ thống ống dẫn nước sinh hoạt của các hộ dân dọc tuyến bị đứt gãy hoàn toàn, đẩy cuộc sống của bà con vào cảnh khốn đốn.

Nguyên nhân ban đầu, cơ quan chức năng nhận định do kết cấu địa chất tại khu vực quá yếu, dẫn đến hiện tượng sạt lở, gây hư hỏng toàn bộ nền, mặt và lề đường; mất nước sinh hoạt diện rộng; tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, nhất là vào ban đêm.

Hiện, các đơn vị liên quan đang rốt ráo làm rõ nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân vùng biên giới Tây Ninh.

