Thời sự

Hình hài cây cầu trên đèo Mimosa thay thế đoạn đường bị sạt lở cuối năm 2025

Trường Nguyên

(NLĐO) - Sau khoảng 2 tháng thi công, cầu cạn qua khu vực sạt lở trên đèo Mimosa đã đạt 80% khối lượng, dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 3-2026.

CLIP: Hình hài cây cầu trên đèo Mimosa thay thế đoạn đường bị sạt lở cuối năm 2025

Hình hài cây cầu trên đèo Mimosa thay thế đoạn đường bị sạt lở cuối năm 2025 - Ảnh 1.

Ngày 26-2 (Mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trên công trường cầu cạn vượt đoạn sạt lở qua Km226+600 - Km226+800 đèo Mimosa (Quốc lộ 20, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) tấp nập công nhân thi công.

Hình hài cây cầu trên đèo Mimosa thay thế đoạn đường bị sạt lở cuối năm 2025 - Ảnh 2.

Đây là đoạn đèo Mimosa từng sạt lở nghiêm trọng vào cuối tháng 11-2025. Tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng thi công đường tạm để lưu thông nhưng đầu tháng 12-2025, lại tsạt lở ở đây. Do đó, cầu cạn được cấp tốc triển khai theo lệnh khẩn cấp do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 33 tỉ đồng.

Hình hài cây cầu trên đèo Mimosa thay thế đoạn đường bị sạt lở cuối năm 2025 - Ảnh 3.

Theo ông Bùi Huy Khoa, Giám đốc TNHH Xây dựng công trình Tiến Thành - đơn vị thi công, sau khoảng gần 2 tháng thi công cấp tốc, đến nay dự án đạt khoảng 80% khối lượng

Hình hài cây cầu trên đèo Mimosa thay thế đoạn đường bị sạt lở cuối năm 2025 - Ảnh 4.

Cầu có chiều 133 m, riêng phần cầu chính dài 108 m, rộng 9 m đã hiện rõ hình hài, giải quyết triệt để tình trạng sạt lở qua khu vực này.

Hình hài cây cầu trên đèo Mimosa thay thế đoạn đường bị sạt lở cuối năm 2025 - Ảnh 5.

Theo ông Khoa, với tiến độ và lực lượng thi công hiện tại, cầu cạn có thể hoàn thành và lưu thông kĩ thuật vào cuối tháng 3-2026 - nhanh hơn thời hạn 4 tháng được dự kiến.

Hình hài cây cầu trên đèo Mimosa thay thế đoạn đường bị sạt lở cuối năm 2025 - Ảnh 6.

Cầu cạn được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, vừa tránh được nguy cơ sạt lở do địa hình và giảm độ cong của đèo Mimosa tại khu vực này.

Hình hài cây cầu trên đèo Mimosa thay thế đoạn đường bị sạt lở cuối năm 2025 - Ảnh 7.

Trong lúc thi công cầu, đèo Mimosa vẫn lưu thông ổn định bằng đường tránh được xây dựng cấp tốc vào tháng 11-2025.

Hình hài cây cầu trên đèo Mimosa thay thế đoạn đường bị sạt lở cuối năm 2025 - Ảnh 8.

Thời tiết Đà Lạt những tháng đầu năm 2026 thuận lợi cho việc thi công, giúp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ

Hình hài cây cầu trên đèo Mimosa thay thế đoạn đường bị sạt lở cuối năm 2025 - Ảnh 9.

Đèo Mimosa cùng với đèo Prenn là 2 tuyến đường huyết mạch của Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung. Trong đó đèo Mimosa là hướng di chuyển chủ yếu của xe tải, xe container, xe chở nhiên liệu lên xuống Đà Lạt. Đây là những phương tiện không được lưu thông trên đèo Prenn.

Hình hài cây cầu trên đèo Mimosa thay thế đoạn đường bị sạt lở cuối năm 2025 - Ảnh 10.

Khi hoàn thành, cầu cạn sẽ giúp việc lưu thông hàng hoá ở cửa ngõ Đà Lạt qua đèo Mimosa trở nên thông suốt và tránh những bất lợi khi thời tiết xấu.

