Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM: Thêm một nạn nhân tử vong

Chiều 6-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xe taxi trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi xảy ra sáng cùng ngày.

Danh tính nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là anh T.H.C (SN 2005, quê ở Thanh Hóa). Anh C là sinh viên 1 trường đại học trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn

Nữ hành khách trên xe taxi tên N.T.N (SN 1953, thường trú phường Phú Lợi, TP HCM) cũng đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm xảy ra tai nạn, bà N bị thương và chảy máu ở vùng mặt và đầu. Bà N tâm lý bị hoảng loạn và bị mắc kẹt trong chiếc taxi. Nạn nhân được người dân giải cứu ra ngoài đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Clip: Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TP HCM, chiếc taxi công nghệ lưu thông theo hướng vào phường Bình Dương.

Khi đến đoạn qua phường Phú Lợi thì chiếc xe này bất ngờ lao sang làn đường ngược lại, tông trúng người đàn ông đi xe máy.

Chiếc xe này lại tiếp tục tông vào gốc cây trước khi lao vào nhà của một người dân trên đường Huỳnh Văn Luỹ.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, đầu xe taxi công nghệ bị hư hỏng nặng.