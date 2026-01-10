Vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong trên cầu vượt: Nữ tài xế đạp nhầm chân ga

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong trên cầu vượt: Nữ tài xế đạp nhầm chân ga

Hoàng Nguyễn

(NLĐO)- Khi đến cầu vượt ngã tư Vọng (Hà Nội) nữ tài xế ô tô buồn ngủ đã đạp nhầm chân ga, tông liên tiếp nhiều phương tiện khiến 1 người tử vong.

Ngày 10-1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cầu vượt ngã tư Vọng (TP Hà Nội) khiến một người thiệt mạng.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: OFFB

Theo kết quả xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong được xác định là nữ tài xế xe ô tô (bà P.T.T.) do buồn ngủ, dẫn đến đạp nhầm chân ga, khiến xe tông vào xe máy và 2 xe ô tô khác.

TIN LIÊN QUAN

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 5 giờ 45 cùng ngày, ô tô mang BKS 29A-853.xx do bà P.T.T. (SN 1973, trú tại Hà Nội) điều khiển lưu thông trên cầu vượt Vọng theo hướng Phương Mai - Nguyễn An Ninh. Khi xe đi đến khu vực giữa cầu vượt đã tông vào xe máy mang BKS 14U1-415.xx do ông T.T.H. (SN 1963, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Xe ô tô do bà T. điều khiển còn tiếp tục tông vào 2 ô tô khác đang lưu thông cùng chiều, gồm xe mang BKS 20A-239.xx do ông N.V.Đ. (SN 1979, trú tại Hải Phòng) điều khiển và xe mang BKS 29B-218.xx do anh N.V.M. cầm lái.

Vụ tai nạn khiến ông T.T.H. tử vong tại chỗ, các phương tiện bị hư hỏng nặng, trong đó chiếc xe máy bị biến dạng.

Tin liên quan

Nam thanh niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên đường phố

Nam thanh niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên đường phố

(NLĐO)- Khi đang đi ngang qua chiếc xe bán tải, nam thanh niên đi xe máy ngã ra đường, bị bánh sau xe ô tô cán qua, tử vong tại chỗ.

Bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch, 94 người tử vong vì tai nạn giao thông

(NLĐO)- Trong bốn ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, trên toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông làm chết 94 người, bị thương 154 người.

Nữ tài xế 23 tuổi lái ô tô tông hàng loạt xe gắn máy do đạp nhầm chân ga

(NLĐO) - Sau khi va chạm với một phương tiện, nữ tài xế lái ôtô đã hoảng loạn đạp nhầm chân ga gây ra tai nạn liên hoàn tại quận Bình Thạnh, TP HCM.

tai nạn tai nạn giao thông va chạm giao thông tai nạn ở Hà Nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo