Tai nạn liên hoàn nghiêm trọng trên cầu vượt, người đi xe máy tử vong, xe biến dạng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tai nạn liên hoàn nghiêm trọng trên cầu vượt, người đi xe máy tử vong, xe biến dạng

B.T.V

(NLĐO)- Xe ô tô do người phụ nữ điều khiển đã xảy ra va chạm mạnh với xe máy trên cầu vượt Ngã Tư Vọng khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Sáng 10-1, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội) khiến 1 người tử vong, nhiều phương tiện biến dạng, hư hỏng nặng.

Tai nạn liên hoàn nghiêm trọng trên cầu vượt, người đi xe máy tử vong, xe biến dạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến người đi xe máy tử vong. Ảnh: Otofun

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 sáng 10-1, tại khu vực cột đèn ĐT7/11 trên cầu vượt Ngã Tư Vọng (hướng từ nội đô đi Bến xe Giáp Bát) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô và 1 xe máy lưu thông cùng chiều.

TIN LIÊN QUAN

Vào thời điểm trên, ô tô con BKS 29A-853.xx do bà P.T.T. (SN 1973, trú tại Hà Nội) điều khiển, lưu thông trên cầu vượt Ngã Tư Vọng, hướng từ Phương Mai đi Nguyễn An Ninh. Khi đến khu vực giữa cầu, xe ô tô do bà T. điều khiển đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 14U1-415.xx do ông T.T.H. (sinh năm 1963, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Sau cú va chạm, ô tô BKS 29A-853.xx tiếp tục tông liên tiếp vào xe ô tô BKS 20A-239.xx do tài xế N.V.Đ. (sinh năm 1979, trú tại Hải Phòng) điều khiển và xe ô tô BKS 29B-218.xx do tài xế N.V.M điều khiển đang đi cùng chiều.

Tai nạn liên hoàn nghiêm trọng trên cầu vượt, người đi xe máy tử vong, xe biến dạng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến người đi xe máy tử vong. Ảnh: Otofun

Tai nạn liên hoàn nghiêm trọng trên cầu vượt, người đi xe máy tử vong, xe biến dạng - Ảnh 3.

Chiếc xe máy bị biến dạng. Ảnh: Otofun

Vụ tai nạn khiến người đi xe máy là ông T.T.H. tử vong tại chỗ, xe máy bị biến dạng, 3 xe ô tô bị hư hỏng. Giao thông qua cầu vượt Ngã Tư Vọng, hướng từ Phương Mai đi Nguyễn An Ninh tắc nghẽn, trong khi giao thông qua khu vực cũng gặp nhiều khó khăn, ùn ứ cục bộ ở cả 2 chiều trong giờ cao điểm buổi sáng.

Ngay sau vụ tai nạn nghiêm trọng, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an cơ sở tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời phân luồng, hướng dẫn giao thông tránh ùn tắc.

Tin liên quan

Tai nạn giao thông vẫn còn nhức nhối

Tai nạn giao thông vẫn còn nhức nhối

Việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; trang bị kiến thức pháp luật cho người tham gia giao thông phải được thực hiện nghiêm túc

Dựng rạp cưới giữa lòng đường dẫn đến tai nạn chết người

NLĐO) - Dựng rạp cưới trái phép giữa lòng đường khiến người đi xe máy tông trúng tử vong, người lắp dựng rạp bị khởi tố.

Bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch, 94 người tử vong vì tai nạn giao thông

(NLĐO)- Trong bốn ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, trên toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông làm chết 94 người, bị thương 154 người.

tai nạn tai nạn giao thông tai nạn liên hoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo