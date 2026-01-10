Tai nạn liên hoàn nghiêm trọng trên cầu vượt, người đi xe máy tử vong, xe biến dạng

Sáng 10-1, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội) khiến 1 người tử vong, nhiều phương tiện biến dạng, hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến người đi xe máy tử vong. Ảnh: Otofun

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 sáng 10-1, tại khu vực cột đèn ĐT7/11 trên cầu vượt Ngã Tư Vọng (hướng từ nội đô đi Bến xe Giáp Bát) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô và 1 xe máy lưu thông cùng chiều.

Vào thời điểm trên, ô tô con BKS 29A-853.xx do bà P.T.T. (SN 1973, trú tại Hà Nội) điều khiển, lưu thông trên cầu vượt Ngã Tư Vọng, hướng từ Phương Mai đi Nguyễn An Ninh. Khi đến khu vực giữa cầu, xe ô tô do bà T. điều khiển đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 14U1-415.xx do ông T.T.H. (sinh năm 1963, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Sau cú va chạm, ô tô BKS 29A-853.xx tiếp tục tông liên tiếp vào xe ô tô BKS 20A-239.xx do tài xế N.V.Đ. (sinh năm 1979, trú tại Hải Phòng) điều khiển và xe ô tô BKS 29B-218.xx do tài xế N.V.M điều khiển đang đi cùng chiều.

Chiếc xe máy bị biến dạng. Ảnh: Otofun

Vụ tai nạn khiến người đi xe máy là ông T.T.H. tử vong tại chỗ, xe máy bị biến dạng, 3 xe ô tô bị hư hỏng. Giao thông qua cầu vượt Ngã Tư Vọng, hướng từ Phương Mai đi Nguyễn An Ninh tắc nghẽn, trong khi giao thông qua khu vực cũng gặp nhiều khó khăn, ùn ứ cục bộ ở cả 2 chiều trong giờ cao điểm buổi sáng.

Ngay sau vụ tai nạn nghiêm trọng, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an cơ sở tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời phân luồng, hướng dẫn giao thông tránh ùn tắc.