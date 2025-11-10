Vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người tử vong: TP HCM động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân

Chiều 10-11, Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông TP HCM đã đến thắp hương, chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân tử vong trọng vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 8-11 trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn vào Quốc lộ 1K (phường Tân Đông Hiệp, TP HCM).

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM trao số tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân

Tại lễ tang, Đoàn đã động viên gia đình, đồng thời trao số tiền hỗ trợ nhằm san sẻ phần nào khó khăn, mất mát với gia đình.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 8-11, trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn vào Quốc lộ 1K (phường Tân Đông Hiệp, TP HCM) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiệm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy làm 2 người tử vong tại chỗ là bà N.T.L và cháu H.H.A, ông V.K.H sau khi được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Đây là sự việc đau lòng, để lại nỗi tiếc thương lớn cho thân nhân và bà con địa phương.

Đoàn thăm hỏi gia đình nạn nhân

Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn là tuyến giao thông huyết mạch kết nối với các khu công nghiệp, có mật độ phương tiện tải trọng lớn, đặc biệt là xe có tải trọng lớn như xe container, xe đầu kéo…

Lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này là rất lớn, với nhiều cầu vượt và nút giao cắt, đây là tuyến đường tiềm ẩn rất nhiều "điểm đen" nguy cơ dẫn đến TNGT.

Phòng CSGT Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tuân thủ làn đường, tốc độ để phòng ngừa tai nạn.