Ngày 8-11, cơ quan chức năng TP HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong.

Nạn nhân tử vong cuối cùng là ông D.M.S. (67 tuổi. Hai nạn nhân tử vong tại hiện trường là bà N.T.L. (63 tuổi, vợ của ông S.), em H.H.A. (7 tuổi, cháu ngoại của ông S.), cả ba người ngụ tại phường Dĩ An, TP HCM.

Hiện trường vụ tai nạn

Được biết, em A. hiện đang học lớp 1 tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An. Cuối tuần, hai vợ chồng ông S. chở cháu ngoại từ phường Dĩ An đi tỉnh Đồng Nai để thăm mẹ của A. đang làm việc ở địa phương này.

Do ba mẹ ly hôn nên A. được ông bà ngoại nuôi từ lúc còn nhỏ, còn mẹ của A. chuyển đến sống và chăm sóc người bà hơn 90 tuổi (A. gọi là bà cố) tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế T.V.H. (33 tuổi, quê Nghệ An) lái xe đầu kéo biển số 61H-145... chạy trên đường Mỹ Phước -Tân Vạn, theo hướng An Phú đi Tân Vạn.

Khi đến điểm giao với Quốc lộ 1K, phường Tân Đông Hiệp (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), tài xế H. cho xe rẽ phải.

Trong lúc phương tiện ôm cua đã va chạm với xe máy biển số 61D2-089... do ông S. cầm lái, chở theo vợ và cháu ngoại đang chạy cùng chiều.

Vụ va chạm làm 3 người trên xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán qua người. Hai bà cháu tử vong tại chỗ, ông S. được xe cứu thương đến đưa vào bệnh viện, nhưng cũng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM và Công an phường Tân Đông Hiệp đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.