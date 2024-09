Vụ "tài xế trình báo mất xe sau khi làm việc với QLTT": 3 cán bộ viết tường trình

Tài xế trình báo mất xe

Như đã thông tin, khuya 26-8, ông Nguyễn Đức Thăng (27 tuổi) điều khiển xe tải BS 47H - 004.50 chở hàng di chuyển trên Quốc lộ 14 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đầu TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum thì tổ công tác gồm lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, Đội QLTT số 1 yêu cầu kiểm tra hàng hóa.

Ông Thăng và ông Nguyễn Nhật Trường (chủ xe, cũng là tài xế) không đồng ý, gỡ giấy "niêm phong" khỏi xe thì bị khống chế, đưa về trụ sở Công an phường Ngô Mây (TP Kon Tum ) để xử lý.

Sau đó, xác định cả 2 không có dấu hiệu vi phạm, cả hai đã được công an phường thả về. Khi quay lại vị trí ban đầu, không thấy xe tải đâu nên đã đến công an trình báo mất xe. Xác định chiếc xe được Đội QLTT số 1 đưa về số 33 Tạ Quang Bửu, nên Công an phường Ngô Mây đã hướng dẫn 2 ông liên hệ với lực lượng QLTT để làm việc.

Ông Thăng và ông Trường cho rằng việc làm của lực lượng QLTT và các đơn vị liên quan là sai phạm khi tự ý tạm giữ xe, "niêm phong" xe và bắt người trái pháp luật nên đã làm kiến nghị gửi nhiều cơ quan.