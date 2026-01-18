Liên quan đến bài viết "Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thống nhất tạm dừng thu phí ở Núi Sam" (đăng trên Báo Người Lao Động Online ngày 14-1), rất nhiều bạn đọc đã hoan nghênh việc tạm dừng này và cảm ơn sự chỉ đạo của ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam đã cho tháo dỡ 3 trạm thu phí

Bởi lẽ, theo bạn đọc có tên là quoct**@gmail.com, việc thu phí quá ảnh hưởng đến tâm lý của khách hành hương, trông có vẻ phản cảm trong khuôn viên Miếu Bà.

Bạn đọc có tên là tuan0**@gmail.com thì đưa ra nhận xét lẫn đề xuất: "Núi Sam chưa có sản phẩm gì để níu chân du khách, cần có một kế hoạch tổng thể, bài bản như núi Bà Đen để thu hút khách hơn là cứ chăm chăm thu phí".

Đồng thuận với ý kiến trên, bạn đọc có tên dltsa**@gmail.com cho rằng: "Khu Du lịch Núi Sam chưa đầu tư các sản phẩm du lịch phục vụ du khách mà cứ đòi đặt trạm thu phí hoài, chán thiệt".

Bạn đọc có tên là huynh**@gmail.com đề cập đến ảnh hưởng của việc thu phí ở Núi Sam: "Hình ảnh tôn nghiêm nơi Miếu Bà mà đặt trạm soát vé, về lâu dài sẽ ảnh hưởng việc thu hút khách du lịch, thêm phản ứng của du khách khi vào cúng Bà".

Không chỉ tỏ ra tán thành việc tạm dừng thu phí, nhiều bạn đọc còn để lại bình luận thể hiện sự cảm ơn đối với người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang.

Theo đó, bạn đọc có tên là binhh**@gmail.com đã viết: "Cảm ơn vì đã dừng lại, chúc sức khỏe ông. Chính quyền cần có giải pháp hỗ trợ người dân thu hút khách đến Núi Sam".

Bạn đọc có tên "minhb**@gmail.com thể hiện: "Cảm ơn ông chủ tịch đã lắng nghe ý kiến của người dân. Núi Sam cần tạo nên giá trị cốt lõi để thu hút nhiều du khách đến, vừa tạo nguồn thu cho Miếu Bà, vừa tạo sự đồng thuận của doanh nghiệp và người dân xung quanh".

Cổng chào Khu Du lịch Quốc gia núi Sam. Ảnh: BQL Khu Du lịch Quốc gia núi Sam

Tương tự, bạn đọc có tên là phamt**@gmail.com tỏ ra hoan nghênh: "Dỡ bỏ những chốt thu phí ở Khu Du lịch Núi Sam là một việc làm rất cần thiết, vì nhiều năm qua không ít khách thập phương trong nước đang bức xúc về việc thu phí này. Tôi rất hoan nghênh Chủ tịch UBND tỉnh An Giang quyết định việc ngừng thu phí này".

Ngoài ra, một số bạn đọc cũng bày tỏ sự cảm ơn các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Người Lao Động, vì đã liên tục phản ánh vụ việc trong suốt thời gian qua.

Như đã thông tin, ngày 14-1, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp để thông qua thành viên UBND tỉnh về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết và trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, trong đó có việc thu phí ở Núi Sam. Tại cuộc họp, Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam xin chủ trương dừng tổ chức thực hiện thu phí tham quan di tích văn hóa, lịch sử trong khu du lịch này. Lý do là vì không đảm bảo các yêu cầu về hài hòa, khoa học, hạn chế tối thiểu ảnh hưởng, tác động đến người dân, doanh nghiệp và du khách đến tham quan. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - thống nhất tạm dừng tổ chức thu phí tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam; đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao trao đổi thêm những nội dung liên quan đến việc dừng tổ chức thu phí, phân tích hiện trạng, đặc thù, khó khăn, vướng mắc. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang còn giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tiếp tục theo dõi vấn đề này, qua đó Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.



