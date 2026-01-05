Chính thức tháo dỡ 3 chốt thu phí ở Núi Sam

Chiều 5-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, 3 chốt thu phí nằm trên đường Lê Đại Cương và tuyến đường vòng Núi Sam tại phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang đã được tháo dỡ.

Các chốt thu phí ở Núi Sam đã được dỡ bỏ sau nhiều năm hoạt động

Đây là những chốt thu phí của Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam từng gây bức xúc trong người dân địa phương và khách hành hương suốt thời gian dài, được Báo Người Lao Động và một số cơ quan báo chí liên tục phản ánh.

Việc tháo dỡ các trạm thu phí này được thực hiện sau khi Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam đã có báo gửi Thường trực UBND tỉnh An Giang về việc các sở, ngành trong tỉnh và phường Vĩnh Tế đã thống nhất phương án báo cáo UBND tỉnh xem xét "Dừng tổ chức thực hiện thu phí tham quan di tích văn hóa, lịch sử trong Khu Du lịch quốc gia Núi Sam".

Theo báo cáo nêu trên, Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam cho biết việc dừng tổ chức thực hiện thu phí tham quan di tích văn hóa, lịch sử trong Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam sẽ ảnh hưởng đến cơ chế tự chủ của ban. Bắt đầu từ năm 2026, đơn vị không có kinh phí để chi cho hoạt động và chi trả lương, chế độ chính sách cho viên chức, người lao động.

Nhằm đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị để thực hiện chức năng và nhiệm vụ, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Sam kiến nghị UBND tỉnh xem xét 2 phương án.

Phương án 1: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh vận dụng Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19-1-2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội để tạo nguồn kinh phí tự chủ chi thường xuyên của Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam từ nguồn tiền công đức của Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam.

Phương án 2: Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin điều chỉnh Quyết định 2179/QĐ-TTg ngày 21-12-2020 chuyển Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam từ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 2) thành đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động (nhóm 4).

Từ báo cáo của Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam, Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã có văn bản yêu cầu Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương nghiên cứu 2 phương án nêu trên và có ý kiến trước ngày 9-1 để tham mưu UBND tỉnh An Giang phương án tổ chức lại mô hình hoạt động hoặc xác định phương thức tồn tại của Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam thời gian tới.