Sức khỏe

Vụ tấn công làm 7 người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì?

D.Thu

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Y tế lên tiếng sau vụ điều dưỡng bị tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, nhấn mạnh nhân viên y tế phải được bảo vệ tuyệt đối.

Liên quan vụ tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sáng 23-10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi lời khen ngợi và tặng bằng khen 4 điều dưỡng viên dũng cảm đã bảo vệ bệnh nhân.

Chia sẻ về vấn đề này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm của các nữ điều dưỡng tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì? - Ảnh 1.

Đại diện Bộ Y tế thăm hỏi nữ điều dưỡng bị thương sau vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết đã chỉ đạo trực tiếp Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với các cơ quan công an và chính quyền địa phương để làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm đối tượng tấn công nhân viên y tế.

Hiện, Bộ Y tế đang rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trong bệnh viện, đặc biệt là tại những khu vực nhạy cảm như phòng cấp cứu, sơ sinh, tâm thần...

Theo Bộ trưởng, mặc dù Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã nghiêm cấm hành vi xâm hại nhân viên y tế, nhưng thực tế vẫn xảy ra các vụ bạo hành.

Bộ trưởng nhấn mạnh bạo hành nhân viên y tế (bao gồm bác sĩ, điều dưỡng…) là vấn đề rất nhức nhối trong ngành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh bệnh viện cũng như sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế và người bệnh, người nhà bệnh nhân khác.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế và Bộ Công an đã triển khai Quy chế phối hợp số 3 để đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện, áp dụng hơn 10 năm và đạt được những kết quả tích cực.

Quan điểm của Bộ Y tế là khi xảy ra hành vi hành hung nhân viên y tế, cần xử lý nghiêm minh các đối tượng để có tính răn đe. 

Người đứng đầu ngành y tế nhắn nhủ người nhà bệnh nhân, người dân rằng bác sĩ/nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ, trong tình huống cấp cứu phải ưu tiên xử lý bệnh nhân nguy cấp, cần sự thông cảm và tôn trọng, tránh hành vi gây bức xúc hoặc bạo lực đối với những người đang nỗ lực cứu chữa bệnh nhân. "Đội ngũ y bác sĩ phải được bảo vệ trong bất cứ trường hợp nào"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định. 

