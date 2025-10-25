Vụ tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An: Vết thương của ngành y!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vụ tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An: Vết thương của ngành y!

Bác sĩ CKII Nguyễn Nguyệt Cầu - nguyên Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện quận 1 cũ

(NLĐO)- Những vụ việc hành hung nhân viên y tế, nếu nhìn sâu hơn, không chỉ xuất phát từ hành vi của cá nhân mà còn phản ánh những áp lực của hệ thống

Dưới góc độ quản lý y tế, tôi cho rằng bệnh viện là nơi giao thoa của rất nhiều cảm xúc – lo lắng, đau đớn, hy vọng và cả tuyệt vọng – của người bệnh lẫn người thân.

Vụ tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An: vết thương của ngành y! - Ảnh 2.

BS CKII Nguyễn Nguyệt Cầu

Trong không gian ấy, chỉ một sự cố nhỏ, một câu nói thiếu khéo léo hay một phút chờ đợi kéo dài cũng có thể làm bùng lên những xung đột đáng tiếc. Những vụ việc hành hung nhân viên y tế, nếu nhìn sâu hơn, không chỉ xuất phát từ hành vi của cá nhân mà còn phản ánh những áp lực của hệ thống: tình trạng quá tải, sự thiếu tin tưởng và đôi khi là khoảng cách trong giao tiếp giữa người bệnh và thầy thuốc.

Vụ tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An: vết thương của ngành y! - Ảnh 1.

Có nhiều người bị thương trong vụ tấn công ở Bệnh viện sản nhi Nghệ An

Chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, trong môi trường y tế tư nhân, hiện tượng nhân viên bị hành hung hầu như rất hiếm khi xảy ra. Bởi ở đó, quy trình phục vụ được tổ chức chặt chẽ, không gian tiếp đón thân thiện và tâm lý người bệnh được kiểm soát tốt hơn.

Người bệnh được hướng dẫn, được quan tâm, được lắng nghe; còn cơ sở y tế thì có hệ thống giám sát, bảo vệ và quy định xử lý rõ ràng. Cách tổ chức chuyên nghiệp giúp giảm xung đột ngay từ gốc. Đây là bài học quý mà các cơ sở công lập có thể tham khảo trong việc xây dựng môi trường làm việc "an toàn – thân thiện – tôn trọng lẫn nhau".

Bất kỳ hành vi nào xâm hại đến sức khỏe của người khác đều đáng bị lên án và phải được xử lý nghiêm, dù là ngoài xã hội hay trong bệnh viện – nơi sinh mạng con người đang được bảo vệ. Một vụ hành hung, dù chỉ xảy ra trong vài phút, cũng có thể làm gián đoạn quá trình cấp cứu, ảnh hưởng đến việc điều trị của những bệnh nhân khác và để lại nỗi ám ảnh kéo dài cho đội ngũ y tế.

Từ thực tế đó, điều quan trọng là phải xây dựng cơ chế để "người hành hung không thể ra tay – và không dám ra tay".

"Không thể" – nghĩa là hệ thống bệnh viện phải có những vòng bảo vệ chủ động, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ cao như phòng cấp cứu, phòng chờ, khu thu viện phí. Cần bố trí lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, có khả năng nhận diện sớm tình huống bất thường và can thiệp kịp thời; đồng thời kết hợp hệ thống camera, nút báo động nhanh và quy trình phối hợp chặt chẽ với công an địa phương.

Ở những khu vực tiềm ẩn nguy cơ, nhân viên y tế không nên hiện diện đơn lẻ, một mình, mà cần có sự hỗ trợ, chia sẻ trách nhiệm. Những biện pháp này không chỉ để ngăn chặn bạo lực mà còn là thông điệp mạnh mẽ: bệnh viện là nơi được pháp luật bảo vệ, và không ai có quyền gây tổn hại cho người đang thực hiện nhiệm vụ cứu người.

Vụ tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An: vết thương của ngành y! - Ảnh 3.

Bạo hành nhân viên y tế là một vết thương không chỉ của người trong cuộc mà còn của cả ngành y và xã hội

"Không dám" – tức là phải có chế tài đủ mạnh, được thực thi nghiêm minh và công khai. Thời gian qua, báo chí đưa tin nhiều về các vụ hành hung nhân viên y tế, nhưng số vụ được xử lý đến cùng hoặc công bố kết quả lại rất hiếm. Điều này vô tình làm giảm tính răn đe. Mỗi trường hợp cần được xử lý đúng pháp luật và thông tin rộng rãi, để xã hội hiểu rằng hành vi bạo lực với nhân viên y tế không chỉ là vi phạm đạo đức, mà còn là vi phạm pháp luật.

Bạo hành nhân viên y tế là một vết thương không chỉ của người trong cuộc mà còn của cả ngành y và xã hội. Để chữa lành, chúng ta cần cái tâm của người thầy thuốc, cái tầm của người lãnh đạo, và sự đồng hành của cộng đồng. Một bệnh viện chỉ thực sự "an toàn" khi người bệnh được chăm sóc an tâm, nhân viên y tế được hành nghề an toàn, và tất cả cùng chung tay xây dựng văn hóa tôn trọng – sẻ chia – nhân ái trong chăm sóc sức khỏe con người".

7 người bị thương từ vụ tấn công

Khoảng 10 giờ ngày 23-10, Bằng Văn Vỹ (29 tuổi, quê Bắc Ninh, tạm trú Nghệ An) đã mang theo dao vào khu vực Khoa Sơ sinh tầng 3 của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An và bất ngờ tấn công nhiều người.

Hắn đã giằng lấy một bé sơ sinh cùng phòng với vợ, có ý định ném bé ra cửa sổ, rồi dùng dao tấn công người nhà bệnh nhi và nhân viên y tế đến can ngăn.

Có tổng cộng 7 người bị thương trong vụ việc: gồm điều dưỡng, nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân và trẻ sơ sinh. Trong đó một nữ điều dưỡng bị thương rất nặng với 4 vết đâm ở cổ và ngực. Sau vụ việc, lực lượng bảo vệ và công an phường đã khống chế và bắt giữ nghi phạm tại hiện trường.


Tin liên quan

Chủ nhà bị chó Becgie Bỉ tấn công trong lúc cho ăn, chịu nhiều vết thương sâu

Chủ nhà bị chó Becgie Bỉ tấn công trong lúc cho ăn, chịu nhiều vết thương sâu

(NLĐO) - Người phụ nữ 63 tuổi bị chó Becgie Bỉ nhà nuôi tấn công, gây nhiều vết thương sâu, phải nhập viện điều trị.

Vào nhà vệ sinh, người đàn ông bị rắn lục tấn công

(NLĐO)- Vừa lấy bàn chải đánh răng, người đàn ông đột nhiên cảm thấy đau điếng ngón tay cái, nhìn kỹ thì phát hiện con lục đang ẩn mình

Viêm xoang bướm do nấm âm thầm tấn công người bệnh

(NLĐO ) - Bệnh viêm xoang bướm do nấm có triệu chứng mơ hồ, không điển hình, dễ nhầm với viêm xoang mạn thông thường.

xử lý nghiêm nhân viên y tế người bị thương tình trạng quá tải dùng dao tấn công bệnh viện sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo