Pháp luật

Vụ thảm án làm 3 người tử vong ở Đồng Nai: Đề nghị mức án tử hình đối với Lê Sỹ Tùng

Minh Châu

(NLĐO) - Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Tùng mức án tử hình; các bị cáo còn lại mức án từ 1 đến 4 năm tù

Chiều 9-2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với Lê Sỹ Tùng (34 tuổi) về các tội "giết người", "cướp tài sản", "tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "hủy hoại tài sản".

Cũng trong vụ án này, các bị cáo khác bị đưa ra xét xử gồm: Lưu Minh Tiến về tội "chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Nguyễn Văn Việt về tội "tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và Phạm Quang Huy về tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Quang Huy có đơn xin vắng mặt.

Vụ thảm án làm 3 người tử vong ở Đồng Nai: Đề nghị mức án đối với Lê Sỹ Tùng và các đồng phạm - Ảnh 1.

Lê Sỹ Tùng và các bị cáo tại phiên tòa

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Tùng mức án tử hình về tội "giết người", 9 đến 10 năm tù về tội "cướp tài sản", 3 đến 4 năm tù về tội "tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và 10 tháng đến 12 tháng tù tội "hủy hoại tài sản". Tổng hình phạt của Lê Sỹ Tùng là tử hình.

Đối với bị cáo Lưu Minh Tiến bị đề nghị mức án từ 3-4 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Việt bị đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; bị cáo Phạm Quang Huy bị đề nghị mức án từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù.

Về phạt bổ sung, không cần thiết áp dụng các hình phạt bổ sung. Về biện pháp tư pháp, tịch thu số tiền do phạm tội mà có đối với Lưu Minh Tiến số tiền 52 triệu đồng; bị cáo Phạm Quang Huy số tiền 1.449.000 đồng…

Theo cáo trạng, trước khi gây án, Lê Sỹ Tùng đã lên kế hoạch chuẩn bị rất bài bản để thực hiện hành vi phạm tội.

Kế hoạch của Tùng là tìm gia đình nạn nhân giàu có, ở biệt lập nơi hẻo lánh để gây án. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện nêu trên, Tùng đi khảo sát tìm người và địa điểm gây án.

Đầu tháng 8-2025, Tùng phát hiện cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau có nhà ở khang trang, trong nhà có nhiều tài sản và ở một mình nơi hẻo lánh. Vì vậy, Tùng đã nhiều lần đến khảo sát, nắm rõ số người sinh sống, quy luật sinh hoạt của gia đình; đặc điểm địa bàn, xác định hướng tấn công gây án và tẩu thoát.

Ngày 1-10-2025, Tùng đã chuẩn bị tất cả công cụ phương tiện sử dụng gây án, xuất phát từ nơi ở tại phường Phước Long (Bình Phước cũ) một mình điều khiển xe máy đi đến Bệnh viện Thánh Tâm thuộc phường Long Bình (Đồng Nai) gửi xe vào bãi giữ xe bệnh viện, rồi đón xe ô tô khách đi Đà Lạt.

Vụ thảm án làm 3 người tử vong ở Đồng Nai: Đề nghị mức án đối với Lê Sỹ Tùng và các đồng phạm - Ảnh 2.

Lê Sỹ Tùng tại phiên tòa

Khi tới nơi, Tùng lập tức đón xe quay về ngã tư Dầu Giây rồi xuống, tiếp đó lần lượt đón xe khác đi đến ngã tư Amata, đón xe ôm đi tới trước cổng Suối Tiên, đón xe buýt đi Bến xe Miền Đông.

Lúc 7 giờ ngày 2-10, Tùng lên xe khách từ TPHCM đi đến xã Bom Bo, rồi tiếp tục đón xe ôm đi xã Đak Nhau. Cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, Tùng xuống xe đi bộ trong lô cao su tới tiếp cận cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh.

Mỗi lần thay đổi phương tiện trên đường di chuyển thì Tùng đều thay đổi trang phục trên người và liên tục đội tóc giả, mũ két lưỡi trai, đeo khẩu trang trùm kín mặt.

Trước khi tiếp cận mục tiêu, Tùng thay toàn bộ trang phục đang mặc, tiếp tục mặc bộ đồng phục chuyên dụng chạy xe mô tô phượt, đeo kính bảo hộ, mũ bảo hộ, găng tay; lắp súng bắn thử chính xác, rồi sử dụng móc câu móc vào công tắc CP, buộc dây dù kéo dài để giật cúp điện dẫn vào nhà nạn nhân.

Khi phát hiện gia đình nạn nhân tập trung ăn tối thì Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân 35 m xả đạn liên tục làm chết 3 người, bắn nổ mắt camera rồi vào phòng cắt két sắt lấy tài sản của gia đình nạn nhân và tẩu thoát.

Tin liên quan

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Truy tố 4 tội danh đối với Lê Sỹ Tùng

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Truy tố 4 tội danh đối với Lê Sỹ Tùng

(NLĐO)- Lê Sỹ Tùng nghiên cứu kỹ sinh hoạt của gia đình nạn nhân rồi dùng súng sát hại 3 người và cướp tài sản

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Lộ trình di chuyển bí ẩn trước khi gây án của Lê Sỹ Tùng

(NLĐO)-Trước khi gây án, Tùng di chuyển liên tục qua nhiều nơi và quan sát rất kỹ địa hình, quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân

Vụ thảm án ở Đồng Nai: 500 cảnh sát lần theo dấu vết, vây bắt nghi phạm

(NLĐO) - Suốt 56 giờ, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ công an đã băng rừng, vượt núi truy bắt hung thủ máu lạnh bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

hủy hoại tài sản tỉnh đồng nai xét xử sơ thẩm 3 người tử vong phiên tòa xét xử
    Thông báo